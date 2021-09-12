Подозреваемый в убийстве и изнасиловании управляющей магазина на Торфяной дороге в Петербурге попал на видео

Двумя днями ранее, напомним, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую 6 сентября управляющую магазином сувениров. Тело лежало в кустах недалеко от её дома. У убитой зафиксировали множество ножевых ранений в область груди, шеи, живота. Голова трупа была обмотана курткой, брюки спущены. Рядом лежали футболка, нижнее белье и сумка.



Камера на доме показала, как 6 сентября около полуночи мимо проходит потерпевшая. За минуту до неё в обзор попадает мужчина, но из-за удаленности и ночного времени рассмотреть его не получилось. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

