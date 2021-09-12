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Подозреваемый в убийстве и изнасиловании управляющей магазина на Торфяной дороге в Петербурге попал на видео

Появились подробности жестокого убийства 51-летней петербурженки у собственного дома на Торфяной дороге. Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, предполагаемый преступник попал на видео, но из-за обзора камеры рассмотреть его приметы полиции пока не удалось.

Двумя днями ранее, напомним, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую 6 сентября управляющую магазином сувениров. Тело лежало в кустах недалеко от её дома. У убитой зафиксировали множество ножевых ранений в область груди, шеи, живота. Голова трупа была обмотана курткой, брюки спущены. Рядом лежали футболка, нижнее белье и сумка.

Камера на доме показала, как 6 сентября около полуночи мимо проходит потерпевшая. За минуту до неё в обзор попадает мужчина, но из-за удаленности и ночного времени рассмотреть его не получилось. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Комментарии (26)

Piter Russo
На белорусской тв новости лучше, позитивнее - сборы урожая, выпуск тракторов, дружба с Россией, урожаи грибов.. В общем позитив... А у нас сплошь негатив...
266187825
А биллинг на что ?
AlBerkut
Сейчас потрясут всех откинувшихся на предмет кого можно назначить виновным?
И таки да, если вдруг где-то что-то случилось, то все попавшие на ближайшие камеры прохожие сразу в виновные записываются, а не в свидетели/подозреваемые? Круто😎
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