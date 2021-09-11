Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для посетителей «Магнита», где купила арбуз отравившаяся семья

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для покупателей московского «Магнита» на Совхозной улице и жителей дома, где он находится. В этом магазине купила арбуз семья, в которой двое человек умерли от отравления.



Как сообщается 10 сентября на сайте столичного управления ведомства, граждане могут отправить на электронную почту «вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции».



В доме, где жили погибшие от «отравления арбузом», взяли пробы воды. Туда приехали специалисты санитарной службы и «Мосгаза», последние проверили здание на утечку газа.

