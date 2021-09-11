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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для посетителей «Магнита», где купила арбуз отравившаяся семья

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для покупателей московского «Магнита» на Совхозной улице и жителей дома, где он находится. В этом магазине купила арбуз семья, в которой двое человек умерли от отравления.

Как сообщается 10 сентября на сайте столичного управления ведомства, граждане могут отправить на электронную почту «вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции».

В доме, где жили погибшие от «отравления арбузом», взяли пробы воды. Туда приехали специалисты санитарной службы и «Мосгаза», последние проверили здание на утечку газа.

Как сообщалось ранее, бабушка и внучка скончались с симптомами отравления. Мать до сих пор в больнице. Причиной отравления изначально называли арбуз, купленный в «Магните». Однако позже из того же дома госпитализировали еще двоих детей с отравлением, которые арбуз не ели.

По факту смерти бабушки и внучки было возбуждено уголовное дело. Столичная прокуратура начала проверку.

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Комментарии (5)

Laska77
а проверить не хотят, может они прививку сделали недавно Спутником?
nuga
А горячую линию,умерших от укола,почему не открывают,на Стоппанике мемориал фото и историй,кого там только нет от многодетной молодой мамы,до прокурора,профессора,директора,главы администрации,ди джея,не считая пенсионеров и работяг стоматологов с кардиологом и полицейской и т д.Все сословия,профессии,возраста. Очень занимательное чтиво.л
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