FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +16
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
17
Печать

Специалисты санитарной службы и «Мосгаза» работают в доме, где жили умершие после «отравления арбузом»

В доме на Совхозной улице в Москве, откуда были госпитализированы уже пятеро человек с отравлением, взяли пробы воды. Об этом вечером 10 сентября сообщает RT.

В доме работают специалисты санитарной службы и «Мосгаза», уточняет издание. Последние проверили дом на утечку газа. Кроме того, как передают СМИ, специалисты заинтересовались солью, содой и чайником с заварным чаем.

Как сообщалось ранее, бабушка и внучка скончались с симптомами отравления. Мать до сих пор в больнице. Причиной отравления изначально называли арбуз, купленный в «Магните». Однако позже из того же дома госпитализировали еще двоих детей с отравлением, которые арбуз не ели.

По факту смерти бабушки и внучки было возбуждено уголовное дело. Столичная прокуратура начала проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Яхта
Бдительность
AlBerkut
Боширов, Петров вы что, охренели? Даже границу пересечь забыли, и за своё 😎😈
Что за симптомы у пострадавших? ХТЛ что показывает?
Wert
А, почему бы Великобританию не обвинить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний