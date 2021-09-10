Специалисты санитарной службы и «Мосгаза» работают в доме, где жили умершие после «отравления арбузом»

В доме на Совхозной улице в Москве, откуда были госпитализированы уже пятеро человек с отравлением, взяли пробы воды. Об этом вечером 10 сентября сообщает RT.



В доме работают специалисты санитарной службы и «Мосгаза», уточняет издание. Последние проверили дом на утечку газа. Кроме того, как передают СМИ, специалисты заинтересовались солью, содой и чайником с заварным чаем.



Как сообщалось ранее, бабушка и внучка скончались с симптомами отравления. Мать до сих пор в больнице. Причиной отравления изначально называли арбуз, купленный в «Магните». Однако позже из того же дома госпитализировали еще двоих детей с отравлением, которые арбуз не ели.

