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В Петербурге простились с Зиничевым. Министра проводили в последний путь под «Грёзы»

Погибшего главу МЧС России Зиничева похоронили в Петербурге

На Северном кладбище Петербурга закончилась церемония похорон 55-летнего главы МЧС России Евгения Зиничева.

Траурное мероприятие 10 сентября собрало сотни человек. Зиничеву отвели место на Лиственном участке. Выбор неслучаен — здесь погребена бабушка министра Александра Ивановна, на этом же кладбище захоронены родители. Накануне здесь вели подготовительные работы.

Прощание с главой МЧС утром прошло в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях ведомства на улице Ватутина. Люди не скрывали слёз. К обеду спецборт доставил в Петербург лафет с телом погибшего, этим же самолётом из столицы прибыли его родные и близкие. В МЧС предупредили, что похороны пройдут в закрытом от прессы режиме.

На подъездах дежурили сотрудники ДПС, но от кладбища не разворачивали. В час дня на въезде на Центральную дорогу выстроили спецтехнику, дальше — курсантов по всему пути к Лиственному участку.

В четыре часа дня по этой дороге под военный оркестр проехал катафалк. Музыканты играли «Грёзы» Роберта Шумана.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Желающие отдать дань уважения подходили более трёх часов, к могиле несли венки и букеты цветов. Среди тех, кто пришёл почтить память, — губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус, глава Росгвардии Виктор Золотов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев скончался 8 сентября под Норильском, где проходили межведомственные учения по защите Арктической зоны от ЧС. По официальным данным, Зиничев погиб при исполнении служебного долга во время проведения учений: он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, автора фильмов «Новая Земля» и «Территория». Свидетели сообщили, что Мельник поскользнулся на выступе скалы и сорвался, а Зиничев разбился, бросившись его спасать.

У министра остались жена, сын и трое внуков. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Евгений Зиничев родился в Ленинграде. В мае 2018 года указом президента был назначен министром МЧС. В декабре 2020 года ему присвоено воинское звание генерал армии. Награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.

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Комментарии (9)

lamer
Очередная перепись комментаторов без чести и достоинства. Устроили себе потеху.
lamer
В ответ на:
Cвифт
10 Сен 2021 в 18:21
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.... укродебилам.
--- Зиничев провел полный аудит министерства, который выявил системные недочеты в его работе. В частности, по данным РБК, выяснилось, что в личном составе пожарной охраны недостает более 23 тысяч сотрудников, а в дежурных караулах — почти 11 тысяч. «Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», — рассказывал начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко. По его словам, теперь на одного инспектора приходится около тысячи объектов.
.... Одной из последних инициатив Зиничева было предложение о возвращении на федеральный уровень контроля над охраной лесов. «Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты»
Потому и сквернословит этот легион. В ихней России без будущего будут только прощелыги и бездельники, типа блогеров.
VOROBEJ
Вас,кАзлов, не спросили.Покой За мечательному человеку.
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