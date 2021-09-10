Траурное мероприятие 10 сентября собрало сотни человек. Зиничеву отвели место на Лиственном участке. Выбор неслучаен — здесь погребена бабушка министра Александра Ивановна, на этом же кладбище захоронены родители. Накануне здесь вели подготовительные работы.

Прощание с главой МЧС утром прошло в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях ведомства на улице Ватутина. Люди не скрывали слёз. К обеду спецборт доставил в Петербург лафет с телом погибшего, этим же самолётом из столицы прибыли его родные и близкие. В МЧС предупредили, что похороны пройдут в закрытом от прессы режиме.



На подъездах дежурили сотрудники ДПС, но от кладбища не разворачивали. В час дня на въезде на Центральную дорогу выстроили спецтехнику, дальше — курсантов по всему пути к Лиственному участку.

В четыре часа дня по этой дороге под военный оркестр проехал катафалк. Музыканты играли «Грёзы» Роберта Шумана.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Желающие отдать дань уважения подходили более трёх часов, к могиле несли венки и букеты цветов. Среди тех, кто пришёл почтить память, — губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус, глава Росгвардии Виктор Золотов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев скончался 8 сентября под Норильском, где проходили межведомственные учения по защите Арктической зоны от ЧС. По официальным данным, Зиничев погиб при исполнении служебного долга во время проведения учений: он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, автора фильмов «Новая Земля» и «Территория». Свидетели сообщили, что Мельник поскользнулся на выступе скалы и сорвался, а Зиничев разбился, бросившись его спасать.

