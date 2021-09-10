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На юге Петербурга открыто движение по обходу Красного Села

В Петербурге открыто движение по обходу Красного Села — Ивангородскому проспекту, который позволит перенаправить транзитное движение транспорта. До конца года ожидаются еще несколько объектов.

Как сообщает пресс-служба Смольного 10 сентября, задача состоит в том, чтобы разгрузить проспект Ленина в Красном Селе, у которого не было дублеров и по которому шел весь транспорт. На транспортном обходе создано 4 полосы, по 2 в каждом направлении, его протяжённость составляет почти 8 километров. Построена также новая развязка на пересечении с проспектом Ленина.

До конца года в Красном Селе планируется сдать путепровод на улице Свободы. В планах также расширение Кингисеппского шоссе.

Кроме того, 10 сентября открыто рабочее движение по Лиговскому путепроводу. В процессе работ были расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, а также построены тротуары и разворот. «Фонтанка» подробно рассказывала о строительстве путепровода, которое оказалось заморожено из-за банкротства подрядчика — компании «Пилон». В итоге объект заканчивало предприятие «Орион плюс». Благоустройство участка проведут до конца года; кроме того, будут установлены шумозащитные экраны, а окна в жилых домах рядом с автотрассой — заменены.

Ранее эти объекты уже назывались в списке тех, которые должны быть открыты в 2021 году. Там же был участок Парфеновской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы, его сдали первого сентября.

К ноябрю также предполагается закончить участок, связывающий Сарицкую улицу с Петербургским шоссе, его основной «бенефициар» — жилой район у «Экспофорума».

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Комментарии (9)

LGlo
Добрая традиция торжественно открывать недоделанное... Ничего в этом мире не меняется 🙈
mikkola2008
Так это же прекрасно. наконец губернатор начал заниматься работой.
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