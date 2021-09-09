Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, о двойном убийстве в квартире на Рябовском шоссе полицейским сообщила сестра погибшей женщины. Накануне утром она отчаялась связаться с родственницей по телефону, приехала в квартиру, где та жила с мужем, и открыла дверь своим ключом.
То, что нужно звонить в полицию, стало ясно уже у входа. В коридоре лежали два тела, оба накрыты простынями. На них и по всей квартире — следы крови, вещей очевидно недоставало.
На место преступления вызвали кинолога. Служебный пёс Золтан обнюхал квартиру, вывел полицейских на улицу и провёл ещё метров четыреста от дома до окурка со следами ДНК.
Подозреваемого в убийстве нашли неподалёку: он был задержан менее чем в пяти километрах у собственного дома на проспекте Ударников. Ему 25 лет, по версии следствия, он был в гостях у семейной пары на Рябовском шоссе, выпивал, ругался и в пылу спора зарезал 31-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Из квартиры пропали два мобильных телефона, телевизор LG и системный блок компьютера.
Служебных собак регулярно привлекают к осмотру места происшествия. О том, как работается в полиции четвероногим сотрудникам, «Фонтанка» рассказывала на примере Волка-Меркурия.