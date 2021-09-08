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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве супругов на Ржевке

В Петербурге задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на Рябовском шоссе, 117. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в конце августа он выпивал в квартире супружеской пары, но что-то пошло не так — завязался конфликт, и мужчина нанес собутыльникам множественные удары ножом. Уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», продолжают расследовать. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Как писала «Фонтанка» ранее, 43-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли зарезанными в квартире на Ржевке 8 сентября. Полицию вызвали родные супругов, которые в последние несколько дней безуспешно пытались связаться с ними. По их словам, в последний раз пару видели под конец лета. Мужчина заходил на свою страницу в соцсетях 30 августа, его жена — ранним утром 3 сентября.

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Комментарии (4)

Кровокрас
маргинальные разборки
Редиска Здесь
Что-то я не понял. По версии следствия, он убил супругов в конце августа, а 3 сентября убитая заходила в свой аккаунт в соцсетях?
266187825
К такой больной твари не должно быть ни капли снисхождения.
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