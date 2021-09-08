«Я знаю, что это звучит странно, но цвет одежды влияет на эмоциональное состояние людей гораздо больше, чем все, что нас окружает», — сказала она в интервью модному журналу Women's Wear Daily .

По мнению специалиста по цвету, в сложные времена социальной изоляции эксперименты с одеждой — это самый простой и безопасный способ подарить себе радость и изменить надоевшую реальность. Сегодня в одежде люди выбирают как нейтральные оттенки, которые внушают спокойствие и уверенность, так и яркую палитру, поднимающую настроение и дающую энергию.



По данным аналитиков компании Pantone, самыми распространенными цветами, которые используются сегодня в модной индустрии, стали оттенки синего. Особенно популярны цвета Spun Sugar («Сахарная пряжа») и Glacier Lake («Застывшее озеро»). Специалисты сравнивают их с цветами медицинских масок. В топ-15 вышли также такие цвета как Gossamer Pink («Розовая паутина»), Innuendo («Тонкий намек»), Dahlia («Георгин»). Самыми популярными из базовых стали Northern Droplet («Северная капелька»), Perfectly Pale («Совершенная бледность»), Poppy Seed («Маковое зернышко») и другие.