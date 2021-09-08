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Талибы* назначили инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября

Церемония инаугурации нового переходного правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости.

На мероприятие приглашены представители России, Китая, Турции, Катара, Пакистана и Ирана.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, РФ, скорее всего, будет представлять посол Дмитрий Жирнов.

11 сентября — дата символичная. Именно в этот день в 2001 году в США произошли теракты, после которых американцы начали военную операцию против «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане.

Ранее «Фонтанка» писала, что новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. В Кремле же по поводу талибов заявили, что говорить о снятии с движения статуса запрещённой в России террористической организации пока преждевременно.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Комментарии (2)

Догоним Северную Корею
Их страна, их дело. Но как это по нашему, говорить одно, а делать другое, в Америке это трагедия, у нас была своя куча терактов, мы знаем что это. Говорят что они мусульмане и всем желают мира, а на деле мелкие пакости. Аллах им судья и пусть построят хорошу. страну
lamer
Обычный политес, но сейчас прибегут демократы с либералами и всем доходчиво разъяснят. Некоторые пройдутся по политической ситуации в Беларуси, хотя она тут вообще никаким боком не стояла
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