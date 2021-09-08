Талибы* назначили инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября

Церемония инаугурации нового переходного правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости.
На мероприятие приглашены представители России, Китая, Турции, Катара, Пакистана и Ирана.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, РФ, скорее всего, будет представлять посол Дмитрий Жирнов.
11 сентября — дата символичная. Именно в этот день в 2001 году в США произошли теракты, после которых американцы начали военную операцию против «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане.
Ранее «Фонтанка» писала, что новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. В Кремле же по поводу талибов заявили, что говорить о снятии с движения статуса запрещённой в России террористической организации пока преждевременно.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.