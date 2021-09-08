Автором текста «Тотального диктанта» станет писательница Марина Степнова

«Есть авторы-«архитекторы», а я — автор-«садовник», — рассказала Марина Степнова. — У меня текст самовольно «зарастает лопухами», я пишу кусками и отрывками, которые как ртуть потом соединяются вместе».

В онлайн-режиме писательница немного рассказала о «кухне» «Тотального диктанта». Текст был написан специально для международной акции этим летом.

Автором текста для «Тотального диктанта» в 2022 году станет писательница Мария Степнова. Интригу раскрыли в эфире онлайн-марафона «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее».

После того, как текст был готов, его представили филологическому совету «Тотального диктанта». Специалисты попросили автора внести в текст несколько правок, заменить некоторые выражения на более «орфографически интересные», а какие-то слова убрать. Писательница рассказала, что согласилась со всеми предложениями.



Марина Степнова заявила, что возможность писать диктант одновременно со всем земным шаром дарит людям «потрясающее чувство общности».



Самые известные произведения Марины Степновой — семейная сага «Женщины Лазаря» (2011) и роман об аристократической семье «Сад» (2020).



Акция «Тотальный диктант» пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру. Это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая проводится с 2004 года.



«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. В положении акции указывается, что участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Автором уникального текста «Тотального диктанта» каждый год становится известный писатель.

