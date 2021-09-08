«Чуть-чуть терпения». Поправки в закон об иноагентах будут обсуждать после избрания новой Госдумы

«Должен еще парламент сформироваться и комиссия — и так далее. Тогда начнется экспертный разговор все-таки», — цитирует 8 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, в Кремле видят «конструктивные предложения», однако их реализацию необходимо обсуждать с экспертами. Он призвал проявить «чуть-чуть терпения».
Ранее ряд СМИ, в том числе признанный иноагентом телеканал «Дождь», призвали аннулировать действующий список и внести поправки в закон. В Кремле пообещали рассмотреть предложения.
В среду, 8 сентября, несколько десятков российских СМИ объявили акцию солидарности с коллегами, включёнными Минюстом в реестр иностранных агентов.