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«Чуть-чуть терпения». Поправки в закон об иноагентах будут обсуждать после избрания новой Госдумы

Пресс-секретарь российского президента заявил, что рано говорить об изменении закона об иноагентах до формирования нового состава Государственной думы.

«Должен еще парламент сформироваться и комиссия — и так далее. Тогда начнется экспертный разговор все-таки», — цитирует 8 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, в Кремле видят «конструктивные предложения», однако их реализацию необходимо обсуждать с экспертами. Он призвал проявить «чуть-чуть терпения».

Ранее ряд СМИ, в том числе признанный иноагентом телеканал «Дождь», призвали аннулировать действующий список и внести поправки в закон. В Кремле пообещали рассмотреть предложения.

В среду, 8 сентября, несколько десятков российских СМИ объявили акцию солидарности с коллегами, включёнными Минюстом в реестр иностранных агентов.

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