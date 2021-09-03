Кремль пообещал рассмотреть предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал конструктивным предложение СМИ о поправках в закон об иноагентах. Его пообещали рассмотреть.

Инициативу Песков поддержал 3 сентября, сообщает РИА Новости. По словам представителя Путина, Кремль изучит предложение на предмет его реализуемости. «Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение», — отметил Песков.

Ранее ряд СМИ, в том числе признанный иноагентом телеканал «Дождь», потребовали аннулировать действующий список и внести поправки в закон. В списке предложений 12 пунктов.