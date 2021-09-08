Поправки в ПДД от Минтранса предлагают ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

Как сообщает 8 сентября газета «Коммерсантъ» , документ выделяет электросамокаты и подобные устройства в категорию СИМ. Ранее предлагалось туда же определить ролики, скейты и другие средства перемещения на «мускульной тяге», но затем от этой идеи отказались.

Минтранс России представил финальную редакцию поправок в ПДД, которые вводят понятие «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), куда, в том числе, отнесены электросамокаты, и правила их использования. Среди прочего им предлагается ограничить скорость.

При движении по тротуарам, велодорожкам и обочинам для СИМ вводится лимит скорости в 25 км/ч. Ранее предлагалось ввести ограничение в 20 км/ч, но только при движении вместе с пешеходами по тротуару. Однако, как соблюдение ограничения будет контролироваться, пока не понятно. По словам представителя дептранса Москвы, столичная мэрия и Минпромторг предлагают сделать это программно: устанавливать на всех ввозимых и выпускаемых в России электросамокатах такое ПО, которое само не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

Как и в более ранней редакции поправок, сохранилась норма, позволяющая ездить на СИМ по правой стороне проезжей части, но для этого на устройстве должны быть тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари. А вот запрет движения по проезжей части на моноколесах и прочих устройствах с гироскопической стабилизацией в новой версии исключили. Зато ввели ограничение по массе: для движения по тротуару или пешеходной зоне при отсутствии велодорожки СИМ должно весить не более 35 кг.

Среди изменений, не относящихся к СИМ, — разрешение использовать знак «кирпич» с информационными табличками, чтобы дифференцировать запрет, например, распространить его только на грузовики. Список автомобилей, которым разрешено проезжать под знак «Зона с ограничением экологического класса», будет пересмотрен. Теперь его предлагают сократить до электромобилей, машин инвалидов и местных жителей, исключив машины на газу и транспорт, обслуживающий местные магазины. Также планируется изменить правила проезда круговых перекрестков, но сохранив принцип «на круге — главный».