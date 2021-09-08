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Поправки в ПДД от Минтранса предлагают ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

Минтранс России представил финальную редакцию поправок в ПДД, которые вводят понятие «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), куда, в том числе, отнесены электросамокаты, и правила их использования. Среди прочего им предлагается ограничить скорость.

Как сообщает 8 сентября газета «Коммерсантъ», документ выделяет электросамокаты и подобные устройства в категорию СИМ. Ранее предлагалось туда же определить ролики, скейты и другие средства перемещения на «мускульной тяге», но затем от этой идеи отказались.

При движении по тротуарам, велодорожкам и обочинам для СИМ вводится лимит скорости в 25 км/ч. Ранее предлагалось ввести ограничение в 20 км/ч, но только при движении вместе с пешеходами по тротуару. Однако, как соблюдение ограничения будет контролироваться, пока не понятно. По словам представителя дептранса Москвы, столичная мэрия и Минпромторг предлагают сделать это программно: устанавливать на всех ввозимых и выпускаемых в России электросамокатах такое ПО, которое само не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

Как и в более ранней редакции поправок, сохранилась норма, позволяющая ездить на СИМ по правой стороне проезжей части, но для этого на устройстве должны быть тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари. А вот запрет движения по проезжей части на моноколесах и прочих устройствах с гироскопической стабилизацией в новой версии исключили. Зато ввели ограничение по массе: для движения по тротуару или пешеходной зоне при отсутствии велодорожки СИМ должно весить не более 35 кг.

Среди изменений, не относящихся к СИМ, — разрешение использовать знак «кирпич» с информационными табличками, чтобы дифференцировать запрет, например, распространить его только на грузовики. Список автомобилей, которым разрешено проезжать под знак «Зона с ограничением экологического класса», будет пересмотрен. Теперь его предлагают сократить до электромобилей, машин инвалидов и местных жителей, исключив машины на газу и транспорт, обслуживающий местные магазины. Также планируется изменить правила проезда круговых перекрестков, но сохранив принцип «на круге — главный».

Первая редакция проекта поправок в ПДД была представлена в 2019 году. Изменения, касающиеся электросамокатов и других СИМ, неоднократно перерабатывались и обсуждались, а последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы. Теперь Минтранс представил проект на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. После голосования там поправки должны быть направлены на утверждение в правительство, однако в конце 2020 года кабмин внес ПДД в список документов, которые должны переиздаваться целиком, а не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этого решения, но пока что их усилия успехом не увенчались.

В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. После инцидентов с пострадавшими в кикшеринговые организации пришли следователи. Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

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Комментарии (28)

266178768
Фактически легализуют убийц на тротуаре.

Уже некоторые фантазируют себе + 20 км/ч нештрафуемый порог.
Но на велосипеде в потоке людей 30 км/ч ни один лось не разгонится, а вот на самокате утроить шашечки - каждый первый.
Modest_5e4ce41f7533b
Проще ввести драконовский тариф для любителей езды с ветерком. Превысил скоростной порог, изволь дополнительно оплатить страховку на случай причинения вреда другим.
4u6uc
маразм.... я на велике езжу 30кмч... пешком 10 хожу....
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