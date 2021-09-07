По его словам, сотрудники ГУП начали работу около 11 утра возле апарт-отеля «Пятый элемент». Представитель ООО «Спортивные направления», владельца сетей и договора на водоснабжение здания «Спорт Паласа», вызвала полицию, рассказал Курбатов.

18 августа 2021 года арбитражный суд в рамках банкротного процесса ООО «Спорт Палас» в качестве обеспечительной меры запретил ресурсоснабжающим организациям, в том числе «Водоканалу», отключать здание от инженерных коммуникаций. По словам Романа Курбатова, прибывший на место участковый дал указание остановить работы, но после его ухода они продолжились. Сейчас воды в здании нет.



В ГУП «Водоканал» «Фонтанке» сообщили, что отключили комплекс, так как считают его присоединение к сетям самовольным. «Между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «Диапазон» (прежний собственник здания. — Прим. ред.) отсутствуют договорные отношения по холодному водоснабжению и водоотведению в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, д. 9, лит. А. В 2020 году в связи с отсутствием договорных отношений «Водоканал» выполнил мероприятия по прекращению холодного водоснабжения данного объекта», — сказали в пресс-службе.



автор фото Роман Курбатов автор фото Роман Курбатов автор фото Роман Курбатов Поделиться Поделиться







В сентябре 2021 года при обследованиях сетей «был установлен очередной факт самовольного возобновления холодного водоснабжения объекта». «Работниками «Водоканала» проводятся работы по прекращению самовольного подключения к сетям водоснабжения», — прокомментировали в ГУП.

Тучи над «Спорт Паласом» начали сгущаться весной 2021 года, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову попросил снести здание. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки.

