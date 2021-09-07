FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Водоканал» снова отключил «Спорт Палас» от воды, несмотря на наложенные судом обеспечительные меры

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 7 сентября отключил от водоснабжения и водоотведения спортивный комплекс «Спорт Палас». Об этом «Фонтанке» рассказал его владелец Роман Курбатов.

По его словам, сотрудники ГУП начали работу около 11 утра возле апарт-отеля «Пятый элемент». Представитель ООО «Спортивные направления», владельца сетей и договора на водоснабжение здания «Спорт Паласа», вызвала полицию, рассказал Курбатов.

18 августа 2021 года арбитражный суд в рамках банкротного процесса ООО «Спорт Палас» в качестве обеспечительной меры запретил ресурсоснабжающим организациям, в том числе «Водоканалу», отключать здание от инженерных коммуникаций. По словам Романа Курбатова, прибывший на место участковый дал указание остановить работы, но после его ухода они продолжились. Сейчас воды в здании нет.

В ГУП «Водоканал» «Фонтанке» сообщили, что отключили комплекс, так как считают его присоединение к сетям самовольным. «Между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «Диапазон» (прежний собственник здания. — Прим. ред.) отсутствуют договорные отношения по холодному водоснабжению и водоотведению в отношении объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, д. 9, лит. А. В 2020 году в связи с отсутствием договорных отношений «Водоканал» выполнил мероприятия по прекращению холодного водоснабжения данного объекта», — сказали в пресс-службе.

ПоделитьсяПоделиться

В сентябре 2021 года при обследованиях сетей «был установлен очередной факт самовольного возобновления холодного водоснабжения объекта». «Работниками «Водоканала» проводятся работы по прекращению самовольного подключения к сетям водоснабжения», — прокомментировали в ГУП.

Тучи над «Спорт Паласом» начали сгущаться весной 2021 года, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову попросил снести здание. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки.

В конце июня «Водоканал» уже отключал от канализации здание, но, по словам Романа Курбатова, через день водоотведение было подключено обратно.

20 июля приставы огородили здание на Южной дороге сигнальной лентой и приступили к установке забора. Однако суд в рамках банкротного процесса запретил демонтировать здание. Владелец «Спорт Паласа» считает решение петербургских властей о сносе комплекса незаконными и обратился в Европейский суд по правам человека.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний