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Смольный: За полгода в Петербурге побывали 184 тысячи иностранных туристов

За первое полугодие 2021 года Петербург посетили 184 тысячи иностранных туристов. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев со ссылкой на данные ФМС о размещении в гостиницах.

По его словам, в топ-5 стран по въезду вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ.

Число зарубежных гостей оказалось в восемь раз меньше, чем до пандемии. Так, в первом полугодии 2019 года в Северную столицу из-за границы приехало 1,5 миллиона человек. В 2019 году главным поставщиком гостей стал Китай (375 тысяч за полгода), но немало было и туристов из Европы. В лидерах оказались Германия (50 тысяч), Франция (44 тысячи), Финляндия (40 тысяч).

Ранее в Смольном сообщали, что в первой половине 2021 года Петербург посетили 2,6 миллиона туристов. Число гостей было в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 40 % меньше, чем за такой же период допандемийного 2019-го.

Сейчас въезд в Россию с туристическими целями разрешен для граждан (или постоянно проживающих) 59 стран. Но есть условие: путешественник должен попасть на территорию России только самолетом (кроме граждан Абхазии и Южной Осетии) и только с территории своей страны.

3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому иностранные туристы смогут получить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев.

О том, кто сейчас едет в Петербург и почему европейские туристы не торопятся сюда возвращаться, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
А прикольно. Истерики устраивают по ковиду в Индии, и одновременно пускают из Индии туристов . Зато в Сочи только с QR кодом.
vml1
Отлично. А потом Фонтанка стонет что у нас высокая заболеваемость и смертность. Так смольный держать.
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