Смольный: За полгода в Петербурге побывали 184 тысячи иностранных туристов

По его словам, в топ-5 стран по въезду вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ.



Число зарубежных гостей оказалось в восемь раз меньше, чем до пандемии. Так, в первом полугодии 2019 года в Северную столицу из-за границы приехало 1,5 миллиона человек. В 2019 году главным поставщиком гостей стал Китай (375 тысяч за полгода), но немало было и туристов из Европы. В лидерах оказались Германия (50 тысяч), Франция (44 тысячи), Финляндия (40 тысяч).



Ранее в Смольном сообщали, что в первой половине 2021 года Петербург посетили 2,6 миллиона туристов. Число гостей было в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 40 % меньше, чем за такой же период допандемийного 2019-го.

