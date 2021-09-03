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Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию

Иностранные туристы смогут получить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован 3 сентября на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев, либо многократной на срок до шести месяцев. Суммарный срок пребывания иностранцев по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода.

Для получения туристической визы иностранцу необходимо иметь подтверждение туроператора, либо забронированный номер в гостинице.

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Комментарии (2)

Ruth D. Armstead
Лилу! Многократный пропуск!
Otkating
С Машкой танцуют - С-500 подарят.
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