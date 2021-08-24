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Смольный: Число туристов в Петербурге в первом полугодии на 40% отстает от показателей до пандемии

В первой половине 2021 года Санкт-Петербург посетили 2,6 млн туристов. Об этом сообщил 24 августа на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Число гостей было в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наблюдался рост числа туристов из российских регионов при незначительном увеличении количества гостей из иностранных государств. Но турпоток все равно был на 40 % меньше, чем за такой же период допандемийного 2019-го.

При этом почти все отрасли экономики Петербурга, кроме сферы туризма, компенсировали потери 2020 года. «Петербург на 80 % уже вышел на показатели 2019 года», — сказал Москаленко.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Они в туристы записывают всех, кто в город въезжает?
Или толпы туристов из Китая оставались безучётными?
Какие 40 процентов? Все 60.
Zet
Китайцев нет и слава богу...
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