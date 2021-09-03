Стала известна программа фестиваля «Дягилев. P. S.». Зрители увидят балерин с ирокезами и «ПРОТОФауста» АХЕ

Стала известна программа XII международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.» (12+).
Первый день фестиваля пройдет в ТЮЗе им. Брянцева. 4 ноября его откроет программа L.A.D. — посвящение композитору Леониду Десятникову. Зрители увидят четыре новых балета, поставленных российскими хореографами на его музыку: «Три тихие пьесы» (хореограф Максим Петров), «Ноябрь» (хореограф Максим Севагин), «Праздник уходящих» (хореограф Андрей Кайдановский), «Дар» (хореограф Вячеслав Самодуров). Постановки исполнят солисты Екатеринбургского театра оперы и балета.
8 ноября в Театре музыкальной комедии будет представлена программа из четырех балетов.
Балет «Макгрегор+Мюглер» поставлен специально для премьеров Большого театра Ольги Смирновой и Дениса Савина хореографом Уэйном Макгрегором в дуэте с эпатажным кутюрье Тьерри Мюглером. Танцоров оденут в кожу и зеркальные латы, на голове соорудят ирокезы. После зрители увидят балет «Фавн», постановку хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Это ремейк балета Вацлава Нижинского, только классическая музыка Клода Дебюсси в ней дополнена современными композициями. Балет «Воспоминание о дорогом месте» на музыку Чайковского в постановке Алексея Ратманского станцуют звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Ольга Смирнова и Артемий Беляков. Завершит программу балет «Постскрипт» — сложное технически и эмоционально произведение хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса.
9 ноября в Шереметевском дворце начнет работать выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» — исследование вечной фаустовской темы в искусстве. На ее открытии и в течение последующих пяти дней в Оружейном зале Шереметевского дворца будет идти спектакль «ПРОТОФауст» «Инженерного театра АХЕ».
11 и 12 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет премьера нового спектакля современного классика Анжелена Прельжокажа — «Лебединое озеро». Хореограф расширил оригинальную фабулу истории, он расскажет зрителям о родителях Зигфрида и ярко раскроет характер колдуна Рогбарта. Хореография балета будет полностью оригинальной, а музыка дополнится другими произведениями Чайковского и современными ритмами. Костюмы к балету «Лебединое озеро» созданы русским модельером Игорем Чапуриным.
16 ноября на сцене Александринского театра пройдет программа «Диалоги» — вечер звездных дуэтов. На сцену выйдут танцовщики Королевского балета Швеции и Национального балета Норвегии. Они станцуют шесть постановок: «Джульетту и Ромео» (хореограф Матс Эк, исполняют Энтони Ломульо и Марико Кида, Королевский балет Швеции), «14’20«» (хореограф Иржи Килиан, исполняют солисты Национального балета Норвегии), «Болеро» (хореограф Охад Нахарин, исполняют солисты компании «Батшева»), «Impromptu n°3» (хореограф Саша Вальц, исполняют солисты труппы Саши Вальц), «OCD Love L-E-V» (хореограф Шэрон Эяль) и новую постановку хореографа Кристал Пайт в исполнении солистов Компании «Kidd Pivot».
21 ноября в Шереметевском дворце пройдет музыкальный спектакль закрытия фестиваля «Дягилев. Последние дни». Сцены из жизни Сергея Дягилева и Миси Серт поставил Роман Габриа. Роль великого импресарио исполнит артист Михаил Николаев, а Миси Серт сыграет пианистка Полина Осетинская.
Фестиваль создан в Санкт-Петербурге в 2009 году — в год столетия «Русских сезонов» знаменитого импресарио и культуртрегера Сергея Дягилева.