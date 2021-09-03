FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Стала известна программа фестиваля «Дягилев. P. S.». Зрители увидят балерин с ирокезами и «ПРОТОФауста» АХЕ

Стала известна программа XII международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.» (12+).

Первый день фестиваля пройдет в ТЮЗе им. Брянцева. 4 ноября его откроет программа L.A.D. — посвящение композитору Леониду Десятникову. Зрители увидят четыре новых балета, поставленных российскими хореографами на его музыку: «Три тихие пьесы» (хореограф Максим Петров), «Ноябрь» (хореограф Максим Севагин), «Праздник уходящих» (хореограф Андрей Кайдановский), «Дар» (хореограф Вячеслав Самодуров). Постановки исполнят солисты Екатеринбургского театра оперы и балета.

8 ноября в Театре музыкальной комедии будет представлена программа из четырех балетов.

Балет «Макгрегор+Мюглер» поставлен специально для премьеров Большого театра Ольги Смирновой и Дениса Савина хореографом Уэйном Макгрегором в дуэте с эпатажным кутюрье Тьерри Мюглером. Танцоров оденут в кожу и зеркальные латы, на голове соорудят ирокезы. После зрители увидят балет «Фавн», постановку хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Это ремейк балета Вацлава Нижинского, только классическая музыка Клода Дебюсси в ней дополнена современными композициями. Балет «Воспоминание о дорогом месте» на музыку Чайковского в постановке Алексея Ратманского станцуют звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Ольга Смирнова и Артемий Беляков. Завершит программу балет «Постскрипт» — сложное технически и эмоционально произведение хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса.

9 ноября в Шереметевском дворце начнет работать выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» — исследование вечной фаустовской темы в искусстве. На ее открытии и в течение последующих пяти дней в Оружейном зале Шереметевского дворца будет идти спектакль «ПРОТОФауст» «Инженерного театра АХЕ».

11 и 12 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет премьера нового спектакля современного классика Анжелена Прельжокажа — «Лебединое озеро». Хореограф расширил оригинальную фабулу истории, он расскажет зрителям о родителях Зигфрида и ярко раскроет характер колдуна Рогбарта. Хореография балета будет полностью оригинальной, а музыка дополнится другими произведениями Чайковского и современными ритмами. Костюмы к балету «Лебединое озеро» созданы русским модельером Игорем Чапуриным.

16 ноября на сцене Александринского театра пройдет программа «Диалоги» — вечер звездных дуэтов. На сцену выйдут танцовщики Королевского балета Швеции и Национального балета Норвегии. Они станцуют шесть постановок: «Джульетту и Ромео» (хореограф Матс Эк, исполняют Энтони Ломульо и Марико Кида, Королевский балет Швеции), «14’20«» (хореограф Иржи Килиан, исполняют солисты Национального балета Норвегии), «Болеро» (хореограф Охад Нахарин, исполняют солисты компании «Батшева»), «Impromptu n°3» (хореограф Саша Вальц, исполняют солисты труппы Саши Вальц), «OCD Love L-E-V» (хореограф Шэрон Эяль) и новую постановку хореографа Кристал Пайт в исполнении солистов Компании «Kidd Pivot».

21 ноября в Шереметевском дворце пройдет музыкальный спектакль закрытия фестиваля «Дягилев. Последние дни». Сцены из жизни Сергея Дягилева и Миси Серт поставил Роман Габриа. Роль великого импресарио исполнит артист Михаил Николаев, а Миси Серт сыграет пианистка Полина Осетинская.

Фестиваль создан в Санкт-Петербурге в 2009 году — в год столетия «Русских сезонов» знаменитого импресарио и культуртрегера Сергея Дягилева.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266225028
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно. ..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний