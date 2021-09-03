Стала известна программа фестиваля «Дягилев. P. S.». Зрители увидят балерин с ирокезами и «ПРОТОФауста» АХЕ

Первый день фестиваля пройдет в ТЮЗе им. Брянцева. 4 ноября его откроет программа L.A.D. — посвящение композитору Леониду Десятникову. Зрители увидят четыре новых балета, поставленных российскими хореографами на его музыку: «Три тихие пьесы» (хореограф Максим Петров), «Ноябрь» (хореограф Максим Севагин), «Праздник уходящих» (хореограф Андрей Кайдановский), «Дар» (хореограф Вячеслав Самодуров). Постановки исполнят солисты Екатеринбургского театра оперы и балета.

8 ноября в Театре музыкальной комедии будет представлена программа из четырех балетов.



Балет «Макгрегор+Мюглер» поставлен специально для премьеров Большого театра Ольги Смирновой и Дениса Савина хореографом Уэйном Макгрегором в дуэте с эпатажным кутюрье Тьерри Мюглером. Танцоров оденут в кожу и зеркальные латы, на голове соорудят ирокезы. После зрители увидят балет «Фавн», постановку хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Это ремейк балета Вацлава Нижинского, только классическая музыка Клода Дебюсси в ней дополнена современными композициями. Балет «Воспоминание о дорогом месте» на музыку Чайковского в постановке Алексея Ратманского станцуют звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Ольга Смирнова и Артемий Беляков. Завершит программу балет «Постскрипт» — сложное технически и эмоционально произведение хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса.



9 ноября в Шереметевском дворце начнет работать выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» — исследование вечной фаустовской темы в искусстве. На ее открытии и в течение последующих пяти дней в Оружейном зале Шереметевского дворца будет идти спектакль «ПРОТОФауст» «Инженерного театра АХЕ».

