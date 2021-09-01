Главу «Альянса врачей»* Васильеву не стали заключать под домашний арест

Председателю профсоюза «Альянс врачей»* (признан в России НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой не стали ужесточать меру пресечения. Прокурор настаивал на домашнем аресте, но Преображенский райсуд Москвы решил иначе, сообщает 1 сентября адвокат Дмитрий Джулай.
Несколько часов назад Васильеву задержали возле офиса организации и принудительно отвезли в суд. Сейчас активистке запрещено выходить из дома по ночам. Она является фигуранткой «санитарного дела», возбужденного по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») после несанкционированного митинга 23 января.
Виновными уже признали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, активиста Николая Ляскина и юриста Любовь Соболь.
* Организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.