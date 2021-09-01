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Главу «Альянса врачей»* Васильеву не стали заключать под домашний арест

Председателю профсоюза «Альянс врачей»* (признан в России НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой не стали ужесточать меру пресечения. Прокурор настаивал на домашнем аресте, но Преображенский райсуд Москвы решил иначе, сообщает 1 сентября адвокат Дмитрий Джулай.

Несколько часов назад Васильеву задержали возле офиса организации и принудительно отвезли в суд. Сейчас активистке запрещено выходить из дома по ночам. Она является фигуранткой «санитарного дела», возбужденного по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») после несанкционированного митинга 23 января.

Виновными уже признали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, активиста Николая Ляскина и юриста Любовь Соболь.

* Организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.

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Комментарии (3)

А2020
На митинги теперь только привитым можно ходить!
AlBerkut
Так, то есть вроде как получается, что её могут и по преюдиции натянуть?
Ну впринципе известный и отработанный манёвр.

Да, и ваще, 'к'говавый режЫм', даже меру пресечения избрать не может😂😂😂
266081655
Людоеды отложили обед.....
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