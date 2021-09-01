Фестиваль электронной музыки Gamma опять переносят. Но есть утешение

Из-за коронавирусных ограничений фестиваль электронной музыки Gamma переносится на октябрь. Объявление об этом появилось 1 сентября на официальном сайте фестиваля.
Новая предварительная дата проведения Gamma Festival 2021 — 16–17 октября. Все билеты будут действительны, а тот, кто не сможет посетить мероприятие в новые даты, сможет вернуть деньги или переоформить билет на следующий год — подчеркивают организаторы.
В качестве небольшого утешения 18 сентября творческая группа фестиваля проведет для обладателей билетов бесплатное мероприятие — что это будет, пока не объявляется.
Ранее дружественный Gamma фестиваль Present Perfect, который тоже пропагандирует электронную музыку, перенес мероприятие на следующий год.
Переносы крупных концертов в Санкт-Петербурге продолжаются. «Фонтанке» стало известно, что выступление рэперов KREC, которое должно было пройти 13 сентября на Roof Fest, перенесено на 2022 год. В то же время на сентябрь назначен перенесенный концерт группы «Сплин» в БКЗ «Октябрьский».
Фестиваль Gamma в этом сезоне переносится не впервые: ранее он «переезжал» на сентябрь с июля.