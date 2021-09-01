Фестиваль электронной музыки Gamma опять переносят. Но есть утешение

Из-за коронавирусных ограничений фестиваль электронной музыки Gamma переносится на октябрь. Объявление об этом появилось 1 сентября на официальном сайте фестиваля.



Новая предварительная дата проведения Gamma Festival 2021 — 16–17 октября. Все билеты будут действительны, а тот, кто не сможет посетить мероприятие в новые даты, сможет вернуть деньги или переоформить билет на следующий год — подчеркивают организаторы.



В качестве небольшого утешения 18 сентября творческая группа фестиваля проведет для обладателей билетов бесплатное мероприятие — что это будет, пока не объявляется.

