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Present Perfect теперь Future. Фестиваль электронной музыки переносится

Крупный петербургский фестиваль танцевальной музыки Present Perfect меняет даты проведения. Об этом сами организаторы сообщили 1 июля в соцсетях проекта.

Ранее планировалось, что он пройдет с 23 по 25 июля с видом на Финский залив — на территории пространства K-30. В течение трех дней развлекать публику готовы были на четырех сценах, в лайн-апе значилось порядка 40 имен артистов, велась продажа билетов.

«С учетом сложившейся ситуации, а также ввиду отсутствия четкого законодательного регулирования для проведения массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, мы с сожалением сообщаем, что фестиваль не состоится в ранее анонсированные даты: 23–25 июля 2021, — обратились к поклонникам электронной музыки из администрации фестиваля. — В настоящий момент мы заняты поиском оптимального сценария, при котором сможем провести Present Perfect Festival. В ближайшее время мы анонсируем порядок переноса фестиваля на новые даты. Все приобретенные ранее билеты будут действительны и не требуют обмена».

Фестиваль Present Perfect проводится в Петербурге с 2015 года, в среде считается одним из крупнейших событий в области электронной музыки и собирает публику из разных городов.

Ранее о переносе заявили организаторы фестиваля поэзии «Маяк», в «Севкабель Порту» были отменены концерты «Сплина» и «Мумий Тролля», не смог пройти в заявленные даты Gamma Festival.

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