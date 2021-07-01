Present Perfect теперь Future. Фестиваль электронной музыки переносится

Крупный петербургский фестиваль танцевальной музыки Present Perfect меняет даты проведения. Об этом сами организаторы сообщили 1 июля в соцсетях проекта.



Ранее планировалось, что он пройдет с 23 по 25 июля с видом на Финский залив — на территории пространства K-30. В течение трех дней развлекать публику готовы были на четырех сценах, в лайн-апе значилось порядка 40 имен артистов, велась продажа билетов.



«С учетом сложившейся ситуации, а также ввиду отсутствия четкого законодательного регулирования для проведения массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, мы с сожалением сообщаем, что фестиваль не состоится в ранее анонсированные даты: 23–25 июля 2021, — обратились к поклонникам электронной музыки из администрации фестиваля. — В настоящий момент мы заняты поиском оптимального сценария, при котором сможем провести Present Perfect Festival. В ближайшее время мы анонсируем порядок переноса фестиваля на новые даты. Все приобретенные ранее билеты будут действительны и не требуют обмена».

