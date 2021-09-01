«Сплин» вслед за «Мумий-Троллем» перебирается под крышу и на новую дату

Концерт группы «Сплин», неоднократно перенесенный из-за антиковидных ограничений, состоится — об этом 31 августа рассказали организаторы. Но в новую дату и на другой площадке. Первоначально запланированный к проведению в «Севкабель Порту», он переезжает от берега Финского залива в БКЗ «Октябрьский» — равно как и выступления группы «Мумий Тролль», уже прошедшие в минувшее воскресенье.



В отличие от «Мумий Тролля», «Сплину» играть дважды, чтобы вместить всех обладателей билетов, не придется: они даже еще остаются в продаже, хоть и в небольших количествах. Концерт пройдет 24 сентября, начало в 20.00 (16+).

