Пандемийная грусть. Выступление KREC перенесено на год вперёд

Концерт рэперов KREC, который должен был пройти 13 сентября на Roof Fest, перенесён на 2022 год. Об этом организаторы фестиваля сообщили в социальных сетях вечером 30 августа.



Новая дата выступления хип-хоп-проекта пока что не определена. Входные будут действительны. Желающие могут вернуть билеты начиная с 1 сентября.

Петербургский коллектив пишет песни и выступает с 2001 года. Свои работы музыканты характеризуют словосочетанием «добрая грусть».

Это не первое изменение в сетке концертов в Петербурге. Концерт группы «Мумий Тролль» в последний момент был перенесён из «Севкабеля» в БКЗ «Октябрьский» и прошёл в два захода: днем и вечером 29 августа.