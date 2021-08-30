FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.57р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Пандемийная грусть. Выступление KREC перенесено на год вперёд

Концерт KREC на RoofFest перенесли на 2022 год 30 августа 2021 года

Концерт рэперов KREC, который должен был пройти 13 сентября на Roof Fest, перенесён на 2022 год. Об этом организаторы фестиваля сообщили в социальных сетях вечером 30 августа.

Новая дата выступления хип-хоп-проекта пока что не определена. Входные будут действительны. Желающие могут вернуть билеты начиная с 1 сентября.

Петербургский коллектив пишет песни и выступает с 2001 года. Свои работы музыканты характеризуют словосочетанием «добрая грусть».

Это не первое изменение в сетке концертов в Петербурге. Концерт группы «Мумий Тролль» в последний момент был перенесён из «Севкабеля» в БКЗ «Октябрьский» и прошёл в два захода: днем и вечером 29 августа.

За неделю до этого промоутеры направили обращение Александру Беглову. Они попросили о личной встрече и рассказали о колоссальном падении выручки за последние полтора года. Важнейшим условием для продолжения работы была названа возможность провести в Петербурге ранее перенесенные концерты групп «Нервы», Zivert, «Сплин», The Hatters, Макса Барских.

Илья Бортнюк, создатель компании «Светлая музыка», проводящей «Стереолето», в разговоре с «Фонтанкой» назвал «парадоксом» то, что на закрытых площадках согласовывать и организовывать мероприятия в пандемийную эпоху теоретически оказывается легче, чем на открытых пространствах.

Выступления других исполнителей на фестивале Roof Fest пока остаются в силе. Планируется, что в сентябре на «Тинькофф Арене» споют Ева Польна, «Би-2» и Леонид Агутин.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний