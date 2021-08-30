Пандемийная грусть. Выступление KREC перенесено на год вперёд

Концерт рэперов KREC, который должен был пройти 13 сентября на Roof Fest, перенесён на 2022 год. Об этом организаторы фестиваля сообщили в социальных сетях вечером 30 августа.
Новая дата выступления хип-хоп-проекта пока что не определена. Входные будут действительны. Желающие могут вернуть билеты начиная с 1 сентября.
Петербургский коллектив пишет песни и выступает с 2001 года. Свои работы музыканты характеризуют словосочетанием «добрая грусть».
Это не первое изменение в сетке концертов в Петербурге. Концерт группы «Мумий Тролль» в последний момент был перенесён из «Севкабеля» в БКЗ «Октябрьский» и прошёл в два захода: днем и вечером 29 августа.
За неделю до этого промоутеры направили обращение Александру Беглову. Они попросили о личной встрече и рассказали о колоссальном падении выручки за последние полтора года. Важнейшим условием для продолжения работы была названа возможность провести в Петербурге ранее перенесенные концерты групп «Нервы», Zivert, «Сплин», The Hatters, Макса Барских.
Илья Бортнюк, создатель компании «Светлая музыка», проводящей «Стереолето», в разговоре с «Фонтанкой» назвал «парадоксом» то, что на закрытых площадках согласовывать и организовывать мероприятия в пандемийную эпоху теоретически оказывается легче, чем на открытых пространствах.
Выступления других исполнителей на фестивале Roof Fest пока остаются в силе. Планируется, что в сентябре на «Тинькофф Арене» споют Ева Польна, «Би-2» и Леонид Агутин.