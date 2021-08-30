Путин рассказал о своем уровне антител после вакцинации

Владимир Путин на переговорах с губернатором Тверской области Игорем Руденей отметил у себя хороший уровень антител после прививки.



«У меня держатся все эти показатели хорошо», — приводит 30 августа реплику президента сайт Кремля.

Собеседник главы государства сообщил, что после вакцинации у него «получилось больше 15 тысяч единиц» выработанных антител. Руденя констатировал, что «наша вакцина результаты показывает».

Владимир Путин сделал первую прививку в конце марта. Название вакцины он тогда не раскрыл. После второго укола он отметил отсутствие побочных эффектов и хорошее самочувствие. 10 мая президент рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. В Кремле анонсировали наращивание публичной активности главы государства после вакцинации. В июне Путин рассказал, что привился «Спутником V».