22 сентября — круглый стол «Как сделать жизнь в пригородах комфортной»

В пригородах Петербурга активно появляются новые микрорайоны — как с высотными домами, так и малоэтажные. Здесь с нуля приходится создавать инфраструктуру — коммерческую, социальную, транспортную. Иногда дома появляются раньше, чем все остальное, что делает жизнь комфортной. Как синхронизировать строительство жилья и обустройство новых кварталов и что делает жизнь в пригородах комфортной — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:



• Чем отличается создание комфортных условий для жизни при строительстве в уже сложившихся районах и в пригородах?