22 сентября — круглый стол «Как сделать жизнь в пригородах комфортной»

В пригородах Петербурга активно появляются новые микрорайоны — как с высотными домами, так и малоэтажные. Здесь с нуля приходится создавать инфраструктуру — коммерческую, социальную, транспортную. Иногда дома появляются раньше, чем все остальное, что делает жизнь комфортной. Как синхронизировать строительство жилья и обустройство новых кварталов и что делает жизнь в пригородах комфортной — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Чем отличается создание комфортных условий для жизни при строительстве в уже сложившихся районах и в пригородах?
• Какие работы по обустройству территорий берет на себя застройщик, а что — город/область?
• Удается ли синхронизировать строительство жилья и создание инфраструктуры?
• Что должно быть в микрорайоне при вводе домов, чтобы люди туда могли сразу переехать? С чем чаще всего возникают трудности: транспорт, школы-сады, магазины?
• Необходимый и достаточный набор для обеспечения комфортной жизни.
В пригородах Петербурга активно появляются новые микрорайоны — как с высотными домами, так и малоэтажные. Здесь с нуля приходится создавать инфраструктуру — коммерческую, социальную, транспортную. Иногда дома появляются раньше, чем все остальное, что делает жизнь комфортной. Как синхронизировать строительство жилья и обустройство новых кварталов и что делает жизнь в пригородах комфортной — обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 22 сентября 2021 года.
Приглашаем представителей профильных Комитетов, строительных компаний и экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru