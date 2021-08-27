FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.06р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
Печать

22 сентября — круглый стол «Как сделать жизнь в пригородах комфортной»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн заочный круглый стол на тему: «Как сделать жизнь в пригородах комфортной».

В пригородах Петербурга активно появляются новые микрорайоны — как с высотными домами, так и малоэтажные. Здесь с нуля приходится создавать инфраструктуру — коммерческую, социальную, транспортную. Иногда дома появляются раньше, чем все остальное, что делает жизнь комфортной. Как синхронизировать строительство жилья и обустройство новых кварталов и что делает жизнь в пригородах комфортной — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

• Чем отличается создание комфортных условий для жизни при строительстве в уже сложившихся районах и в пригородах?

• Какие работы по обустройству территорий берет на себя застройщик, а что — город/область?

• Удается ли синхронизировать строительство жилья и создание инфраструктуры?

• Что должно быть в микрорайоне при вводе домов, чтобы люди туда могли сразу переехать? С чем чаще всего возникают трудности: транспорт, школы-сады, магазины?

• Необходимый и достаточный набор для обеспечения комфортной жизни.

В пригородах Петербурга активно появляются новые микрорайоны — как с высотными домами, так и малоэтажные. Здесь с нуля приходится создавать инфраструктуру — коммерческую, социальную, транспортную. Иногда дома появляются раньше, чем все остальное, что делает жизнь комфортной. Как синхронизировать строительство жилья и обустройство новых кварталов и что делает жизнь в пригородах комфортной — обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 22 сентября 2021 года.

Приглашаем представителей профильных Комитетов, строительных компаний и экспертов рынка.

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний