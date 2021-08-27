Под Петербургом отчим «наказал» годовалую малышку резиновым тапком. Ребёнка спасают врачи

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне ночью во 2-ю детскую больницу госпитализировали годовалую девочку в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.



Скорая забирала пострадавшую из квартиры в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе. 20-летняя мама девочки вышла в магазин, ребёнок остался дома под присмотром сожителя. Нетрезвый 24-летний мужчина резиновым тапком избил малышку, детские крики услышали соседи, они и вызвали полицию.