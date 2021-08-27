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Под Петербургом отчим «наказал» годовалую малышку резиновым тапком. Ребёнка спасают врачи

Мужчина жестоко избил годовалую девочку резиновым тапком во Всеволожском районе

Мужчина пытался зверскими методами научить дисциплине годовалого ребёнка во Всеволожском районе Ленобласти. В качестве кнута он использовал тапок и получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне ночью во 2-ю детскую больницу госпитализировали годовалую девочку в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.

Скорая забирала пострадавшую из квартиры в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе. 20-летняя мама девочки вышла в магазин, ребёнок остался дома под присмотром сожителя. Нетрезвый 24-летний мужчина резиновым тапком избил малышку, детские крики услышали соседи, они и вызвали полицию.

Агрессор задержан и помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Комментарии (13)

265899907
Люди обозлились: работу приличную не найти, з\плата маленькая, на водку только и хватает, вот и вымещают на тех, кто послабей.
Thunder
С точки зрения властей это "нормальная" семья - ячейку общества создали, будущего раба-налогоплательщика подготовили, дешевой алкашкой снабдили, за подачку в 10000 руб. они будут голосовать за ЕдРо и Путина, перспектив и амбиций нет - т.е. будут сидеть тихо и не ходить на митинги
Вышибатя
Живут же люди...
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