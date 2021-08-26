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Politico: Взрыв у аэропорта Кабула устроил смертник ИГИЛ*

Террорист-смертник запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ ответственен за взрыв возле аэропорта Кабула. Об этом 26 августа сообщает издание Politico, корреспондент которого первым рассказал об атаке.

Информацию о причастности именно этого движения к взрыву подтвердил «официальный источник» среди американских военных.

Газета The New York Times также получила в Пентагоне подтверждение, что за нападением стоял «террорист-смертник с жилетом со взрывчаткой».

Взрыв прогремел 26 августа рядом с аэропортом Кабула. По некоторым данным, взрыва было два. Число погибших в результате теракта выросло до 13 человек, а пострадавших — до 17.

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация

К аэропорту Кабула привлечено особое внимание, так как после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) иностранцы стали активно эвакуировать своих граждан, а афганцы пытались покинуть страну. Так, из Кабула вывезли и 360 россиян. В последние дни американские военные опасались атак террористов на аэропорт.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна.Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо....мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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