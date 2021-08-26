Politico: Взрыв у аэропорта Кабула устроил смертник ИГИЛ*

Террорист-смертник запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ ответственен за взрыв возле аэропорта Кабула. Об этом 26 августа сообщает издание Politico, корреспондент которого первым рассказал об атаке.



Информацию о причастности именно этого движения к взрыву подтвердил «официальный источник» среди американских военных.

Газета The New York Times также получила в Пентагоне подтверждение, что за нападением стоял «террорист-смертник с жилетом со взрывчаткой».

Взрыв прогремел 26 августа рядом с аэропортом Кабула. По некоторым данным, взрыва было два. Число погибших в результате теракта выросло до 13 человек, а пострадавших — до 17.