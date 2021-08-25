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Американские военные опасаются терактов в аэропорту Кабула

США полагают, что ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) может устроить атаку на главный аэропорт Афганистана. О возможных провокациях в кабульском аэропорту со стороны экстремистов рассказал CNN представитель министерства обороны США.

«Обеспокоенность по поводу безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле возросла из-за «очень конкретного потока угроз» от ИГИЛ о планировании атак», — приводит 25 августа заявление своего источник в Минобороны американский телеканал.

По его словам, враждующий с «Талибаном» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) ИГИЛ хочет посеять хаос среди толпы около главной воздушной гавани Афганистана. В США воспринимают угрозу реально.

Американская разведка полагает, что несколько сотен членов ИГИЛ могли сбежать из тюрем рядом с Кабулом.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что знает о желании ИГИЛ нанести удар по аэропорту и остающимся в Афганистане силам американцев и их союзников.

О том, как разные страны эвакуируют своих граждан из Афганистана читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Piter Russo
С таким бардаком какой они устроили в аэропорту - странно что еще никто ничего не взорвал, а только воруют и самолеты левые рейсы делают.
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