Американские военные опасаются терактов в аэропорту Кабула

США полагают, что ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) может устроить атаку на главный аэропорт Афганистана. О возможных провокациях в кабульском аэропорту со стороны экстремистов рассказал CNN представитель министерства обороны США.



«Обеспокоенность по поводу безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле возросла из-за «очень конкретного потока угроз» от ИГИЛ о планировании атак», — приводит 25 августа заявление своего источник в Минобороны американский телеканал.

По его словам, враждующий с «Талибаном» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) ИГИЛ хочет посеять хаос среди толпы около главной воздушной гавани Афганистана. В США воспринимают угрозу реально.