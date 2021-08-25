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Талибан* разрешил закончить эвакуацию иностранцев из Афганистана до конца августа. Это объявление привело к еще большему хаосу в аэропорту Кабула. Иностранцы пытаются успеть вывезти своих граждан, а афганцы ищут способ покинуть страну.

Нынешнюю ситуацию хорошо отображают сегодняшние спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.



На фотографиях видно, что вся прилегающая к аэропорту территория забита толпами людей и транспортом. Также к зданию стягиваются караваны из машин. На взлетно-посадочной полосе счастливчиков встраивают в шеренги.



При этом аэропорт остается местом с самой большой концентрацией иностранных военных. Несмотря на их усилия, наладить порядок не всегда удается. По данным НАТО, более 20 человек умерли в давке.

США

Американцы и их союзники вывезли из Афганистана свыше 82 тысяч человек, а за последние сутки — еще 19 тысяч, подсчитали сегодня в Белом доме. Теперь США прорабатывают и вывод воинского контингента, который обеспечивал безопасность.



Evacuees board a @usairforce C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/22Wh77Ay8o — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 25, 2021

Джо Байден заверил, что США завершат эвакуацию из Афганистана к 31 августа. «Чем раньше мы закончим, тем лучше. Каждый день операции увеличивает риск», — уверен американский президент.

Республиканцы и международные союзники по G7 просили американских военных задержаться, но тщетно.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отказа Байдена пообещал «до последнего момента» вывозить британцев и афганцев. «Мы сможем забрать еще тысячи. Но ситуация в аэропорту не улучшается, есть проблемы с общественным порядком», — заявил он в комментарии The Guardian.



По последним данным офиса премьера, были эвакуированы 10 290 человек, из которых примерно половина — это афганцы.



British forces are working tirelessly to support the evacuation operation in Kabul.



​​​​10,291 people have been evacuated from Afghanistan since 13 August, more than 5,500 of which are Afghans and their families. pic.twitter.com/PiMaHiQKbk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 25, 2021



Германия

На фоне отказа США продлевать эвакуацию и угроз талибов («Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) закрыть аэропорт Германия также «ускорила» вывозные рейсы из Кабула. Всего Бундесвером было эвакуировано более 4600 человек. Причем почти 1000 вывезли за последние сутки. Это больше, чем за какой-либо другой день.

Yesterday, the #Bundeswehr evacuated a total of 983 people on five flights from #Kabul, more than on any other day.



The evacuation efforts will be accelerated further.



In total, more than 4,600 people have been evacuated by the Bundeswehr. #Afghanistan pic.twitter.com/bL0dhJ1YY5 — German Embassy London (@GermanEmbassy) August 25, 2021

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал о переговорах с Талибаном по поводу продления работы аэропорта. Движение пригрозило «последствиями».

Франция

Франция также была одной из тех стран, которые добивались продления сроков эвакуации. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетовал, что «для полного завершения требуется больше времени».

На сегодняшний день ВВС Франции осуществили 14 полетов между Кабулом и Парижем, вывезя почти 2000 человек. В МИД страны заверили, что эвакуация «чрезвычайно сложна», а каждый вывозной рейс «является достижением сам по себе».



Фотографию эвакуации выложил президент страны Эммануэль Макрон с надписью: «Это честь для Франции. Добро пожаловать!»



Финляндия

Финский президент Саули Ниинисте накануне раскритиковал действия ЕС при эвакуации европейцев. «Возникает вопрос: а где же был ЕС? Там были скандинавские страны — Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия, но не ЕС», — цитирует главу республики YLE. В МИД Суоми уточнили, что из Афганистана были вывезены почти 300 человек, среди которых афганские работники посольства.



Россия

Россия также начала вывоз из страны 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и даже Украины. Для их эвакуации Минобороны отправило четыре военно-транспортных самолета.



При этом российское посольство в Кабуле продолжит работу, хотя часть его сотрудников покинет страну.

Другие страны

Не только западные страны пытаются забрать своих граждан после прихода к власти талибов. Руанда приютила у себя единственную в Афганистане школу-интернат для девочек. Индия вывезла около 400 человек, включая сикхов и афганских приверженцев индуизма. Индонезия отправила в Кабул самолет, чтобы забрать несколько десятков человек, среди которых дипломаты и граждане соседних Филиппин. Украина эвакуировала украинцев военными Ил-76МД. В Киев смогла выбраться и афганский кинорежиссер Сахра Карими, о чем рассказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.



Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»



* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.