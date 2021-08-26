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У аэропорта Кабула прогремел взрыв

У столичного аэропорта Афганистана произошел взрыв. Это подтвердили в Минобороны США.

«Сильный взрыв произошёл у ворот в аэропорту Кабула», — первым 26 августа рассказал журналист Politico Даниэль Липпман.

После этого информацию подтвердили в Минобороны США. «Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула», — написал в Twitter помощник министра Джон Кирби. По его словам, число жертв неизвестно.

По информации CNN, среди пострадавших есть граждане Афганистана. Президенту США Джо Байдену доложили о ЧП.

Телеканалу Fox стало известно, что за атакой мог стоять террорист-смертник.

Накануне американские военные предупреждали о возможности атак на главные воздушные ворота Афганистана.

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Комментарии (11)

Pilat
А зачем докладывать тому, кто сам этот взрыв и организовал?
Хотя конечно, доложить об исполнении нужно.
Та же туфта, что и с хим атаками в Сирии.
Только в этот раз решили людей по настоящему убить.
Талибам этот взрыв и на фиг не нужен.
266081655
Кто там хвастался, что замочит террористов в сортире?
DEMOMON
Ну в принципе их предупреждали.
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