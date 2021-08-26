У столичного аэропорта Афганистана произошел взрыв. Это подтвердили в Минобороны США.
«Сильный взрыв произошёл у ворот в аэропорту Кабула», — первым 26 августа рассказал журналист Politico Даниэль Липпман.
После этого информацию подтвердили в Минобороны США. «Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула», — написал в Twitter помощник министра Джон Кирби. По его словам, число жертв неизвестно.
Picture from near Baron Gate, Kabul airport. Explosion just now. #Afgahnistan pic.twitter.com/jypJkS0YxJ— Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021
По информации CNN, среди пострадавших есть граждане Афганистана. Президенту США Джо Байдену доложили о ЧП.
Телеканалу Fox стало известно, что за атакой мог стоять террорист-смертник.
Kabul airport explosion pic.twitter.com/fmyosQAhhy— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021
Накануне американские военные предупреждали о возможности атак на главные воздушные ворота Афганистана.