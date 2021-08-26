Посол РФ: Всех желавших покинуть Афганистан россиян эвакуировали

Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну.

«У нас вылетели вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — цитирует 26 августа заявление Дмитрия Жирнова РИА «Новости».

По его словам, это все, кто захотел уехать. Еще около 100 человек приняли решение остаться.

Глава российской дипмиссии отметил, что «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) проявил «очень хорошее взаимодействие» при эвакуации.