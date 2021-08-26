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Посол РФ: Всех желавших покинуть Афганистан россиян эвакуировали

Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну.

«У нас вылетели вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — цитирует 26 августа заявление Дмитрия Жирнова РИА «Новости».

По его словам, это все, кто захотел уехать. Еще около 100 человек приняли решение остаться.

Глава российской дипмиссии отметил, что «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) проявил «очень хорошее взаимодействие» при эвакуации.

Ранее для вывоза россиян Минобороны отправило четыре военно-транспортных самолета. Из Кабула планировали вывезти 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и даже Украины.

Об эвакуации граждан разных стран из Афганистана читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом....ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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