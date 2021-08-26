Пенсионерам пообещали в сентябре по 10 тысяч рублей. Проверьте, положена ли вам эта выплата

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







На основании каких документов пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей?

Основание для выплаты — указы президента о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию, и о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию.

Я пенсионер. Куда надо обращаться, чтобы получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей?

В контактном центре Кправления Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что начисление происходит автоматически — никаких заявлений для этого писать не надо. При этом оператор предупредила, что в настоящее время решается вопрос, как именно будет осуществлена выплата: либо одновременно с пенсией (то есть плюс 10 тысяч к обычной пенсии), либо ее перечислят отдельно.



Я получаю пенсию по инвалидности / потере кормильца / социальную пенсию. Мне тоже положена единовременная выплата?

Да. В указе президента говорится, что выплату получат все граждане России, по состоянию на 31 августа 2021 года получающие пенсии в соответствии с федеральными законами № 166 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и № 400 «О страховых пенсиях», а также «иных пенсий, выплата которых производится ПФ РФ за счет федерального бюджета.

Положена ли выплата военным пенсионерам?

Да. Граждане России, которые получают ведомственные (их выплачивают Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФССП) пенсии, также получат по 10 тысяч рублей. Это распространяется как на тех, кто получает пенсию за выслугу лет, так и по инвалидности.



В указе говорится, что деньги выплатят всем, кто получает пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным законом 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения наказаний Российской Федерации и их семей».



Военным пенсионерам тоже не надо подавать заявление на получение единовременной выплаты?

Да, ее начисление, вне зависимости от категории получателя, производится без подачи заявления.

А если я вдова /вдовец / член семьи умершего военного пенсионера и получаю за него пенсию, мне также положена выплата?

Да. Так как вы тоже получаете пенсию в соответствии с федеральным законом 4468–1.

Я работающий пенсионер. Я все равно получу единовременную выплату?

Да. В указах президента отсутствует такое ограничение, поэтому работающие пенсионеры также получат по 10 тысяч рублей.

Я гражданин России, но живу за границей. Мне положена выплата?

Нет. В указах президента говорится, что выплата положена гражданам, «постоянно проживающим на территории Российской Федерации». На сайте Генконсульства РФ в Хьюстоне дается разъяснение, что россияне считаются «постоянно проживающими за границей, если они сняты с регистрационного учёта в органе внутренних дел по месту жительства в РФ и имеют разрешение властей государства пребывания на такое проживание».



Когда я получу выплату?

Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года.

А если в сентябре не дадут?

В обоих указах президента говорится, что «в случае, если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее».

Могу ли я потерять право на получаемые меры соцподдержки, так как единовременная выплата увеличит наш совокупный семейный доход на 10 тысяч рублей?

Нет. В обоих президентских указах говорится, что единовременная выплата пенсионерам «не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации».

Из моей пенсии ежемесячно удерживается сумма в рамках выплаты долга / по суду. Из единовременной выплаты тоже заберут часть?

Нет. В обоих указах президента содержится прямой запрет на такие действия. Там сказано, что «из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся».

