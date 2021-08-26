15 человек, включая американцев, пострадали при взрыве в аэропорту Кабула

В результате взрыва в аэропорту Кабула 2 человека были убиты, как минимум 15 получили ранения. Об этом 26 августа со ссылкой на свои источники сообщает Al Jazeera.



Телеканал Fox News узнал, что три американца были ранены во время атаки, которую предположительно совершил террорист-смертник.

К аэропорту Кабула привлечено особое внимание, так как после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) иностранцы стали активно эвакуировать своих граждан, а афганцы пытались покинуть страну. Так, из Кабула вывезли и 360 россиян. В последние дни американские военные опасались атак террористов на аэропорт.