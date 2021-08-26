Посол РФ в Афганистане: В аэропорту Кабула погибли полсотни человек

Около пятидесяти человек попрощались с жизнью в аэропорту Кабула, пытаясь вылететь из страны после захвата власти талибами*. Об этом 26 августа заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

По его словам, люди погибли из-за плохой организации процесса эвакуации американскими войсками.

«В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Талибы дали время на эвакуацию до 31 августа. Лидеры некоторых западных стран заявили, что этого может быть недостаточно, и срок вывоза людей из Кабула необходимо продлить. Подготовить план действий на случай возможного изменения сроков проведения эвакуации людей из Афганистана поручил президент США Джо Байден. Всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну, вывезли.