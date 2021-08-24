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Лидеры G7 хотят, чтобы талибы продлили срок эвакуации из аэропорта Кабула

Страны «Большой семёрки» настаивают на том, чтобы вывезти через аэропорт Кабула всех нуждающихся и при необходимости продлить установленный талибами* срок — 31 августа. Об этом 24 августа по итогам встречи G7 на тему Афганистана заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Страны G7 считают абсолютным приоритетом полную эвакуацию граждан государств коалиции из Афганистана и призывают талибов обеспечить беспрепятственный доступ в аэропорт», — цитирует Мишеля ТАСС.

«Я могу заверить, что несколько лидеров (стран G7) выразили обеспокоенность таймингом — 31 августа. Для нас очень важно продлить этот тайминг», — сказал глава Евросовета.

«И главное условие, которое мы ставим как G7, — они (талибы) должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», — сказал премьер-министр Великобритании Джонсон в эфире телеканала Sky News после встречи «семёрки».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что страны G7 будут работать над тем, чтобы инфраструктура аэропорта Кабула была доступна для гуманитарной помощи.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (3)

Алешик
правильно... это не Россия,кого можно обложить и на кого можно бочку катить.. это не Крым,не Навальный и даже не пи**расы и феминистки. тут можно и отгрести,поэтому у большой 7-ки только "озабоченность и опасения"🤣 сссыкуны!
266081655
Бородатые няшки ждут делегацию G7...
266213346
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс. закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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