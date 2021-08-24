Лидеры G7 хотят, чтобы талибы продлили срок эвакуации из аэропорта Кабула

Страны «Большой семёрки» настаивают на том, чтобы вывезти через аэропорт Кабула всех нуждающихся и при необходимости продлить установленный талибами* срок — 31 августа. Об этом 24 августа по итогам встречи G7 на тему Афганистана заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Страны G7 считают абсолютным приоритетом полную эвакуацию граждан государств коалиции из Афганистана и призывают талибов обеспечить беспрепятственный доступ в аэропорт», — цитирует Мишеля ТАСС.
«Я могу заверить, что несколько лидеров (стран G7) выразили обеспокоенность таймингом — 31 августа. Для нас очень важно продлить этот тайминг», — сказал глава Евросовета.
«И главное условие, которое мы ставим как G7, — они (талибы) должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», — сказал премьер-министр Великобритании Джонсон в эфире телеканала Sky News после встречи «семёрки».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что страны G7 будут работать над тем, чтобы инфраструктура аэропорта Кабула была доступна для гуманитарной помощи.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.