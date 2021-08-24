Лидеры G7 хотят, чтобы талибы продлили срок эвакуации из аэропорта Кабула

Страны «Большой семёрки» настаивают на том, чтобы вывезти через аэропорт Кабула всех нуждающихся и при необходимости продлить установленный талибами* срок — 31 августа. Об этом 24 августа по итогам встречи G7 на тему Афганистана заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Страны G7 считают абсолютным приоритетом полную эвакуацию граждан государств коалиции из Афганистана и призывают талибов обеспечить беспрепятственный доступ в аэропорт», — цитирует Мишеля ТАСС.

«Я могу заверить, что несколько лидеров (стран G7) выразили обеспокоенность таймингом — 31 августа. Для нас очень важно продлить этот тайминг», — сказал глава Евросовета.