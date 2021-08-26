Как сообщает 26 августа источник «Фонтанки» на Камчатке, попытки вытащить вертолёт Ми-8 остаются безуспешными. «Вчера починили понтон, а сегодня у военных запутался трос. Подъём опять сорвался», — рассказал источник.

Операция по подъёму вертолёта со дна Курильского озера продолжается уже неделю, но пока безуспешно.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа, он располагается на глубине 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое , всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Сильнее всего пострадали два члена экипажа, они попали в реанимацию . Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег 18 августа.

Вертолёт, найденный с помощью подводного дрона в первый день поисковой операции, решили не оставлять на дне, потому что это может привести к разливу нефтепродуктов. В работе задействована группировка Минобороны. Подготовлены специальные понтоны, от возможного загрязнения нефтепродуктами озеро уберегут заграждающие элементы и абсорбенты, сообщали в администрации Камчатского края.



Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

