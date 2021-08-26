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То понтон сломается, то трос запутается. Что-то мешает поднять Ми-8 из озера на Камчатке

Подъём вертолёта, упавшего на Камчатке, сорвался

Операция по подъёму вертолёта со дна Курильского озера продолжается уже неделю, но пока безуспешно.

Как сообщает 26 августа источник «Фонтанки» на Камчатке, попытки вытащить вертолёт Ми-8 остаются безуспешными. «Вчера починили понтон, а сегодня у военных запутался трос. Подъём опять сорвался», — рассказал источник.

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Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа, он располагается на глубине 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Сильнее всего пострадали два члена экипажа, они попали в реанимацию. Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег 18 августа.

Вертолёт, найденный с помощью подводного дрона в первый день поисковой операции, решили не оставлять на дне, потому что это может привести к разливу нефтепродуктов. В работе задействована группировка Минобороны. Подготовлены специальные понтоны, от возможного загрязнения нефтепродуктами озеро уберегут заграждающие элементы и абсорбенты, сообщали в администрации Камчатского края.

Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
На фотографиях - идеальная погода, видимость, полный штиль. А всё равно, то понтон ломается, то тросы запутываются. Ладно здесь, может быть, спешки уже нет. Ну а если бы нужно было спасательную операцию проводить?
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