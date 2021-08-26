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В Петербурге обыск у экс-главы штаба Навального*

У Ирины Фатьяновой, экс-главы петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году), проходит обыск. Об этом она сообщила 26 августа в своем телеграм-канале.

«У меня обыск», — написала она. В настоящее время телефон девушки недоступен.

Ирина Фатьянова планировала баллотироваться в Заксобрание Петербурга на осенних выборах от «Яблока», однако съезд партии отказался ее выдвигать. Позднее ей отказал в участии в выборах избирком Петроградского района, а горизбирком отказался удовлетворить ее жалобу на решение нижестоящей комиссии.

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Комментарии (11)

Antipode
Ночь самая темная перед рассветом
f0ntan
Навальный, как и Талибан со звездочкой. Значит, он тоже террорист?
kirilka
одни и те же клоуны в комментариях, надеюсь нары будет вашим пристанищем
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