«У меня обыск», — написала она. В настоящее время телефон девушки недоступен.
Ирина Фатьянова планировала баллотироваться в Заксобрание Петербурга на осенних выборах от «Яблока», однако съезд партии отказался ее выдвигать. Позднее ей отказал в участии в выборах избирком Петроградского района, а горизбирком отказался удовлетворить ее жалобу на решение нижестоящей комиссии.
В Петербурге обыск у экс-главы штаба Навального*
У Ирины Фатьяновой, экс-главы петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году), проходит обыск. Об этом она сообщила 26 августа в своем телеграм-канале.
«У меня обыск», — написала она. В настоящее время телефон девушки недоступен.