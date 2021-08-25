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«Сложно и дорого, но возможно». КГИОП оценил перспективы возвращения историческим домам срезанных балконов

КГИОП допустил возвращение историческим домам срезанных балконов

В Смольном не исключают возвращение балконов, срезанных коммунальщиками с домов центра Петербурга из-за аварийного состояния. Об этом 25 августа заявил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе нулевых чтений бюджета на 2022 год.

«Это сложно и дорого, но возможно», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о доме на 4-й Советской улице, который лишился балкона, и о планах коммунальщиков ликвидировать еще несколько.

По словам чиновников, КГИОП создал методичку о том, в каких случаях нужно снимать с фасадов балконы, а также другие аварийные элементы. А вот аналогичного документа для восстановления балконов пока не написал. «Все балконы разные, нужна проектная документация», — пояснил Макаров.

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Комментарии (3)

SWd
Да вообще содержать такой прекрасный центр, какой у нас пока еще есть, сложно. Давайте его снесем, оставим только Эрмитаж. Зато сколько 25 этажей можно будет построить. Или вообще все асфальтом залить, чтобы точно всем корытам хватило места для парковки.
Владислав М
Что значит допустил? Если балкон был, значит должен быть. Нет денег, значит собственники исторических домов должны больше платить за их обслуживание.
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