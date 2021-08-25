«Сложно и дорого, но возможно». КГИОП оценил перспективы возвращения историческим домам срезанных балконов

В Смольном не исключают возвращение балконов, срезанных коммунальщиками с домов центра Петербурга из-за аварийного состояния. Об этом 25 августа заявил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе нулевых чтений бюджета на 2022 год.

«Это сложно и дорого, но возможно», — сказал он.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о доме на 4-й Советской улице, который лишился балкона, и о планах коммунальщиков ликвидировать еще несколько.



По словам чиновников, КГИОП создал методичку о том, в каких случаях нужно снимать с фасадов балконы, а также другие аварийные элементы. А вот аналогичного документа для восстановления балконов пока не написал. «Все балконы разные, нужна проектная документация», — пояснил Макаров.

