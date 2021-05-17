Исторический дом на пересечении 4-ой Советской и Дегтярного переулка вслед за своими соседями по Центральному району лишился балконов. За два месяца до этого одна из собственниц попросила отремонтировать конструкции, а капитальный ремонт фасада, который должен был решить эту проблему, обещали провести еще в 2018 году.

В апреле женщина, недавно ставшая собственницей квартиры в доме по адресу 4-я Советская 31–33\10, оставила заявку на портале «Наш Санкт-Петербург»: провести осмотр и отремонтировать балкон, так как он, по ее мнению, находился в неудовлетворительном состоянии. Предчувствия ее не обманули, чиновники не стали спорить, что конструкция дышит на ладан. Через неделю семья получила уведомление от ГКУ «Жилищное агентство Центрального района»: балконы по итогам обследования признаны аварийными, и принято решение их просто срезать. Работы обещали провести до 30 мая, но уложились досрочно. Видео срезки прислал один из жильцов.

Само по себе событие не выбивается из аналогичного ряда: после обрушения балконов на Кирочной улице в Центральном районе начали массово приговаривать к демонтажу все, что грозило приземлиться на головы горожанам. Однако жильцы дома на 4-й Советской решили все же уточнить, а на каких, собственно, основаниях их лишают взхмонжости утром выпить чашку кофе на свежем воздухе. После известия о планах снести балконы — или «устранить аварийность конструкций» — они обратились с письмом к главе Центрального района Максиму Мейксину, председателю Жилищного комитета Владимиру Борщеву и руководителю фонда капремонта. Правда последним они все еще считают Дениса Шабурова, которого уже год как сменил Петр Погребняк (недавно жилком объявил очередной конкурс на занятие этой должности)

Они сослались на положение Жилищного кодекса, а именно на статью 36, которая говорит, что владельцам помещений в доме на праве общедолевой собственности принадлежат, в том числе, несущие и ненесущие конструкции и ограждения. А также на решение Верховного суда от 2011 года, который сделал вывод, что балконные плиты включаются в состав общедомового имущества как конструктивные части здания. Цепочку рассуждений они заканчивают 40-й статьей ЖК РФ, которая говорит, что изменять границы и размер общего имущества можно только с согласия всех собственников.



Обследование конструкций, на основании которых они были признаны аварийными, проводило ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг», которое которое ставило диагноз и другим домам по соседству. В отношении балконов на 4-й Советской вывод об аварийности был сделан еще в 2020 году, однако выход на них никак не ограничивался.

Муниципальный депутат МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов, который был на связи с жильцами и присутствовал на майской встрече собственников с ЖКС №3 Центрального района, рассказал, как возражавших против сноса пугали неконтролируемым обрушением и последующей неизбежной уголовной ответственностью для хозяев. В получении уведомлений о демонтаже горожане так и не расписались.

В паблике «Вконтакте» «#Намневсеравно» опубликовали текст договора между Жилищным агентством Центрального района (ЖА) и ООО «Стройпроект» с адресами, где предполагалось обстригать блаконы. Кроме дома на 4-й Советской там дом 32 на 3-й Советской — 3 балкона, 5-я Советская, 31–33, литера Б — 1 балкон, здания в Греческом, Деглярном, Ковенском переулках, на Невском, Литейном проспектах и Кирилловской улице. Всего 33 балкона, за снос которых жилагентство заплатит 3,67 млн рублей. То есть по 111 тысяч рублей в среднем за штуку. «Обезбалконивание центра за наш счет», — возмущенно комментируют в соцсетях.

Жильцы дома на 4-й Советской задались вопросом: а как же взносы на капитальный ремонт, за счет которых можно было бы не уродовать фасад, а привести в порядок. Согласно плану, который опубликован на сайте Фонда капремонта, работы должны были провести еще в 2018–2020 годах. Однако этого так и не было сделано.

В самом фонде сообщили, формированием и актуализацией региональной программы капремонта занимается жилищный комитет, и подтвердили, что плановый период капитального ремонта фасада дома №31–33/10 литера А установлен в 2018–2020 годах. «Краткосрочные планы реализации региональной программы на 2018, 2019 годы, утвержденные постановлением правительства, а также краткосрочные планы реализации региональной программы на 2020, 2021, 2022 годы, утвержденные распоряжением Жилищного комитета сформированы на весь объем предусмотренного финансирования. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МКД не предусмотрено, в связи с чем у фонда отсутствуют основания для их выполнения в настоящее время».



Здание — доходный дом — хоть и не включено в реестр памятников, все же является историческим. Этот образец стиля эклектика построили в 1903 году по проекту техника Михаила Андреева. Его украшали восемь кованных балконов. Жильцы констатировали, что есть более щадящие способы борьбы с аварийностью: например, демонтаж только бетонного основания балкона, чтобы кованая конструкция осталась на месте, и перекрытие выхода на балкон.

В комитете по охране памятников напомнили, что дом, согласно закону об объединенных охранных зонах, расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)).



«В соответствии с общими требованиями режима использования земель в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (ОЗРЗ-1) в отношении исторических зданий может выполняться локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. Указанное заключение выдаётся по результатам рассмотрения эскизного проекта на выполнение планируемых работ», — рассказали в КГИОП.



Подготовка эскизного проекта и обосновывающей документации (исторической справки, опорного плана и фотофиксаций) осуществляется по инициативе заказчика. В данном случае, добавили в комитете, инициатива по сохранению балконов должна исходить от ГКУ «Жилищное агентство Центрального района города Санкт-Петербурга» или от жителей дома. В отношении указанного здания до настоящего времени проект на рассмотрение не поступал, заключение о соответствии планируемых работ требованиям режима КГИОП не выдавал, подчеркнули в комитете.

