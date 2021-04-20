автор фото читательница «Фонтанки» Ксения Поделиться Поделиться







Петербурженка Ксения купила квартиру на 5-й Советской улице в начале апреля. Хлопоты переезда грубо прервали прошлогодним актом о признании балкона аварийным. Если следовать букве закона, после составления такого документа сотрудники жилкомсервиса (в данном случае № 3 Центрального района) должны были закрыть выход на балкон. Но за год с момента исследования этого так и не случилось. Ни предыдущий жилец, ни риелторы про такое были ни слухом ни духом.

Бороться за свой балкон Ксении было уже поздно. Спустя сутки после объявления войны технические службы одержали убедительную победу: от балкона остались только ржавые балки, а выход на него наконец-то перегорожен ажурной решеткой от него же.



Фото 1: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Фото 2: автор читательница «Фонтанки» Ксения Поделиться Поделиться







В качестве утешения петербурженке гарантируют: балкон восстановят. Через несколько лет. Если не помешают «объективные причины».

Балкон на 5-й Советской подрядная организация спилила в минувшую субботу. А в понедельник под болгарку пошли соседние — на Дегтярной улице.



автор видео читательница «Фонтанки» Ксения

Программа ремонта аварийных балконов существовала в последние годы ни шатко ни валко — требуются миллиарды, которых у жилкомсервисов особо и нет. Но год назад обвалились сразу четыре балкона на Кирочной улице. После этого в центре была запущена масштабная программа ревизии, итоги которой сейчас подводят в администрации района.

«На жилых домах расположено более 8 000 балконов… На 1 657 выявлены проблемы. Еще 1 001 балкон нуждается в срочном капитальном ремонте и замене несущих конструкций, из них у 338 уже есть техническое заключение об аварийности», — перечисляют районные чиновники.

В 2021 году в центре запланирован демонтаж 56 балконов. Общая сумма затрат на это составит более 8 миллионов рублей. Куда больше денег пойдет на легкий ремонт основной массы требующих ухода объектов — 360 миллионов на 1 670 объектов. Из них аварийность — на 600 адресах. Вместе с тем в Центральном районе отмечают, что еще на 1 200 балконов денег пока нет. Его представители продвигают на уровне города программу по финансированию обследования, ремонта и реставрации балконов на исторических домах в четырех районах Петербурга.

По данным «Фонтанки», в реестре балконов, на которых в этом году планируется текущий ремонт, — 15 тысяч по всему городу. Он финансируется из самых разных статей расходов, но главным образом из денег управляющих компаний и жилкомсервисов (или, если выразиться точнее, за счет жильцов).

Общедомовая аварийность

Юридическая коллизия в том, что хотя балконы есть на планах квартир как их неотъемлемая часть, на самом деле они все являются объектами общедомового имущества. Именно поэтому надлежащее содержание, своевременный ремонт и ответственность, случись что, лежит именно на управляющей компании.

Когда речь идет о текущем ремонте — покраске, восстановлении элементов декора — деньги требуются небольшие. Но когда балкон признается аварийным, вариантов два: быстро и дешево или долго и дорого.

В первом случае, жертвой которого стала Ксения, жилкомсервис нанимает демонтажную компанию. Неприятность момента в том, что если идти по этому пути, а не добиться ремонта, то вернуть балкон удастся очень нескоро. Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете, восстановление возможно в таком случае только в рамках грядущих капитальных ремонтов фасадов.



Правда, с конкретным балконом на 5-й Советской, 31–31Б, незадача. Дело в том, что фасад в этом доме должны были, согласно плану, отремонтировать еще в 2018–2020 гг. Жильцы обращались с недоуменными вопросами: взносы на капремонт делаются, а его самого — нет. В ответ в комитете объяснили: не получилось «по объективным причинам». Теперь обещают отремонтировать там фасад (и значит, восстановить балкон) в 2024-м, крайний срок — в 2025 году.

Ломать — не строить

Изучив конкурсную документацию городских жилкомсервисов, «Фонтанка» подсчитала, что на демонтаж балкона требуется от 100 тысяч рублей. К примеру, ЖКС № 1 заказывал прошлым летом ликвидацию четырех на Кирочной, дом 20, за 400 тысяч рублей. В том самом доме, обрушение на котором запустило масштабную ревизию (изначально в нем было восемь балконов). Через несколько месяцев — новый заказ уже на 22 объекта на Захарьевской, 21, Кирочной, 22, Маяковского, 23 и 30, Некрасова, 16, Пестеля, 8, Чайковского, 36 и 51, а также в Соляном, 3. За всё вместе плюс 3 вазона на фронтонах — 4,5 миллиона рублей. Выходит, чуть дороже, но порядок чисел такой же.

Захарьевская, 21



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Кирочная, 22



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Маяковского, 23



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Некрасова, 16



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Пестеля, 8



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Соляной, 3



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Чайковского, 36



скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







А вот ремонт — когда долго и дорого — стоит на порядок больше. В этом году, к примеру, ЖКС № 1 Василеостровского района двумя лотами заказал ремонт 14 балконов на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Можно сказать, повезло жителям Большого проспекта, 90, Гаванской — в домах 17, 27, 37, 41 и 42, Карташихиной, 22, Малого, 70, Наличной 25, 27 и 31, а также Детской, 11 и 17, и Остоумова, 10. Каждый балкон обойдется почти в миллион. Чуть подешевле надеется отремонтировать аварийные балконы ГУЖА Адмиралтейского района, которое выделило 4,9 миллиона рублей на три адреса (Фонтанки, 171, Бумажная, 22, корп. 4, литера Г, и Нарвский пр., 8), однако там не один, а несколько балконов в каждом доме. В жилищном комитете объясняют: такие ремонты вещь не редкая. По данным чиновников, те или иные работы по всему городу жилкомсервисы в 2021 году планируют провести на 15 тысячах балконов. Разумеется, речь идет в основном о совсем небольших задачах. К примеру, как в Московском районе, где за 2,1 миллиона рублей планируется привести в божеский вид сразу 257 балконов. То есть чуть больше 8 тысяч рублей на каждый. Что же касается серьезных вещей — капитального ремонта, то за весь этот год на очереди их стоит 126 штук.

Существует и третий список — аварийно-восстановительных работ. В нем на этот год 549 адресов, рассказали в жилищном комитете. Тут речь идет именно о срочных и неотложных работах, и сколько из них закончатся именно восстановлением, а сколько демонтажом, специалисты загодя говорить не берутся.

По сложной схеме

Приговор балконам выносится по сложной процедуре. Начинается всё с ежегодных визуальных осмотров силами сотрудников управляющих организаций. Если у них возникают подозрения, приглашается экспертная организация для обследования конкретных объектов.

Генеральный директор ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг» (ПСБиТИ), которое принимало решение об аварийности балкона на 5-й Советской, Олег Давыдов, рассказал «Фонтанке», что с прошлого года обследовал около 400 объектов в Центральном районе. И каждый 10-й был признан им аварийным. То есть их ждет такая же участь, как в минувшие несколько дней собратьев по несчастью на 5-й Советской и на Дегтярной.

Дальше порядок таков. Техническое заключение передается жилкомсервису, оттуда оно идет в районное жилищное агентство, где каждый такой акт рассматривается на межведомственной комиссии. «Разрабатывается расчетная схема, выявляются элементы, подверженные наибольшей нагрузке. Определяются сечения балок, плит. Выявляется дефект, его происхождение, причина появления», — перечисляют специалисты Центрального района.



В случае утверждения «приговора» он передается в городское жилищное управление, а оттуда — в Фонд капремонта. Тот самый, куда все горожане сдают ежемесячно деньги. Далее его специалисты вновь осматривают аварийный объект, уточняют технические моменты, на что уходит около месяца-двух. Уже поправленное заключение остается у Фонда, а местные власти и жилкомсервис выдают обитателям квартир предписание не выходить на балкон до тех пор, пока до него не дойдет очередь и его не спилят.

Маргарита Алеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

