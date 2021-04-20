Петербурженка Ксения купила квартиру на 5-й Советской улице в начале апреля. Хлопоты переезда грубо прервали прошлогодним актом о признании балкона аварийным. Если следовать букве закона, после составления такого документа сотрудники жилкомсервиса (в данном случае
Бороться за свой балкон Ксении было уже поздно. Спустя сутки после объявления войны технические службы одержали убедительную победу: от балкона остались только ржавые балки, а выход на него наконец-то перегорожен ажурной решеткой от него же.
В качестве утешения петербурженке гарантируют: балкон восстановят. Через несколько лет. Если не помешают «объективные причины».
Балкон на 5-й Советской подрядная организация спилила в минувшую субботу. А в понедельник под болгарку пошли соседние — на Дегтярной улице.
автор видео читательница «Фонтанки» Ксения
Программа ремонта аварийных балконов существовала в последние годы ни шатко ни валко — требуются миллиарды, которых у жилкомсервисов особо и нет. Но год назад обвалились сразу четыре балкона на Кирочной улице. После этого в центре была запущена масштабная программа ревизии, итоги которой сейчас подводят в администрации района.
«На жилых домах расположено более
В 2021 году в центре запланирован демонтаж 56 балконов. Общая сумма затрат на это составит более 8 миллионов рублей. Куда больше денег пойдет на легкий ремонт основной массы требующих ухода объектов — 360 миллионов на
По данным «Фонтанки», в реестре балконов, на которых в этом году планируется текущий ремонт, — 15 тысяч по всему городу. Он финансируется из самых разных статей расходов, но главным образом из денег управляющих компаний и жилкомсервисов (или, если выразиться точнее, за счет жильцов).
Общедомовая аварийность
Юридическая коллизия в том, что хотя балконы есть на планах квартир как их неотъемлемая часть, на самом деле они все являются объектами общедомового имущества. Именно поэтому надлежащее содержание, своевременный ремонт и ответственность, случись что, лежит именно на управляющей компании.
Когда речь идет о текущем ремонте — покраске, восстановлении элементов декора — деньги требуются небольшие. Но когда балкон признается аварийным, вариантов два: быстро и дешево или долго и дорого.
В первом случае, жертвой которого стала Ксения, жилкомсервис нанимает демонтажную компанию. Неприятность момента в том, что если идти по этому пути, а не добиться ремонта, то вернуть балкон удастся очень нескоро. Как пояснили «Фонтанке» в жилищном комитете, восстановление возможно в таком случае только в рамках грядущих капитальных ремонтов фасадов.
Правда, с конкретным балконом на 5-й Советской, 31–31Б, незадача. Дело в том, что фасад в этом доме должны были, согласно плану, отремонтировать еще в 2018–2020 гг. Жильцы обращались с недоуменными вопросами: взносы на капремонт делаются, а его самого — нет. В ответ в комитете объяснили: не получилось «по объективным причинам». Теперь обещают отремонтировать там фасад (и значит, восстановить балкон) в 2024-м, крайний срок — в 2025 году.
Ломать — не строить
Изучив конкурсную документацию городских жилкомсервисов, «Фонтанка» подсчитала, что на демонтаж балкона требуется от 100 тысяч рублей. К примеру, ЖКС
А вот ремонт — когда долго и дорого — стоит на порядок больше. В этом году, к примеру, ЖКС
В жилищном комитете объясняют: такие ремонты вещь не редкая. По данным чиновников, те или иные работы по всему городу жилкомсервисы в 2021 году планируют провести на 15 тысячах балконов. Разумеется, речь идет в основном о совсем небольших задачах. К примеру, как в Московском районе, где за 2,1 миллиона рублей планируется привести в божеский вид сразу 257 балконов. То есть чуть больше 8 тысяч рублей на каждый. Что же касается серьезных вещей — капитального ремонта, то за весь этот год на очереди их стоит 126 штук.
Существует и третий список — аварийно-восстановительных работ. В нем на этот год 549 адресов, рассказали в жилищном комитете. Тут речь идет именно о срочных и неотложных работах, и сколько из них закончатся именно восстановлением, а сколько демонтажом, специалисты загодя говорить не берутся.
По сложной схеме
Приговор балконам выносится по сложной процедуре. Начинается всё с ежегодных визуальных осмотров силами сотрудников управляющих организаций. Если у них возникают подозрения, приглашается экспертная организация для обследования конкретных объектов.
Генеральный директор ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг» (ПСБиТИ), которое принимало решение об аварийности балкона на 5-й Советской, Олег Давыдов, рассказал «Фонтанке», что с прошлого года обследовал около 400 объектов в Центральном районе. И каждый 10-й был признан им аварийным. То есть их ждет такая же участь, как в минувшие несколько дней собратьев по несчастью на 5-й Советской и на Дегтярной.
Дальше порядок таков. Техническое заключение передается жилкомсервису, оттуда оно идет в районное жилищное агентство, где каждый такой акт рассматривается на межведомственной комиссии. «Разрабатывается расчетная схема, выявляются элементы, подверженные наибольшей нагрузке. Определяются сечения балок, плит. Выявляется дефект, его происхождение, причина появления», — перечисляют специалисты Центрального района.
В случае утверждения «приговора» он передается в городское жилищное управление, а оттуда — в Фонд капремонта. Тот самый, куда все горожане сдают ежемесячно деньги. Далее его специалисты вновь осматривают аварийный объект, уточняют технические моменты, на что уходит около месяца-двух. Уже поправленное заключение остается у Фонда, а местные власти и жилкомсервис выдают обитателям квартир предписание не выходить на балкон до тех пор, пока до него не дойдет очередь и его не спилят.
Маргарита Алеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»