В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации. Запись на «Госуслугах» появлялась, «Спутник V» уничтожался

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







По данным 47news, 24 августа СК Ленобласти возбуждено уголовное дело по редкой статье УК «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Как рассказали в следствии, произошло это после того, как полицейские размотали клубок, который привёл к массовой выдаче сертификатов о вакцинации — тем, кто на самом деле прививку не делал.

Условным менеджером по продажам был, по данным следствия, 37-летний петербуржец Павел Логвин. Он предлагал услуги желающим получить заветный QR-код без введения инъекции. Стоимость — 12 тысяч рублей. Желающие присылали копии документов: первую и вторую страницы паспорта, СНИЛС и полис ОМС и переводили на карту 10 тысяч.



Следующим звеном считают знакомого Логвина, 40-летнего жителя Всеволожска Александра Ермолаева, чья гражданская жена Наталья приходится родственницей Юлии Николавы из Всеволожска. Та работает старшей медицинской сестрой Всеволожской районной больницы. Оперативным путём, через подставного «клиента», было установлено, что уже через два дня после оплаты на сайте «Госуслуг» действительно появляется информация о прохождении первого этапа вакцинации и предлагается заполнить дневник самонаблюдений. И проверка показала, что данные занесены в «Единую информационную систему в сфере здравоохранения»(ЕГИСЗ). Отметка стояла о прививке «Гам-Ковид-Вак», то есть «Спутником V».

Также следствию стало известно, что в группу входил человек из медперсонала амбулатории больницы в поселке Романовка, 36-летняя старшая медсестра амбулаторного отделения Олеся Добреева, 29-летняя заведующая терапевтическим отделением Карина Цаголова, старшая медсестра Ирина Якимова и руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам COVID-19 Татьяна Этманова. Зафиксировано, что они обменивались в мессенджерах WhatsApp и Telegram с Николавой информацией о гражданах, которые не хотят прививаться.



По предварительным данным следствия, за один рабочий день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. У силовиков есть основания полагать, что около 50 из них — липовые. Столько же проходят второй этап, пропорция, что логично, такая же. То есть группа могла получать за день 1,2 млн рублей, или 36 млн в месяц.

Примечательно, что найдены и граждане из других регионов. Не выезжая из дома, они также получили сертификаты Всеволожской ЦРБ.

Про Этманову известно, что как маляр завода «Форд» баллотировалась от КПРФ в совет депутатов МО «Город Всеволожск». Сейчас состоит в группе профсоюза Всеволожской больницы. 29-летняя Цаголова — выпускница СЗГМУ им. Мечникова. Подписана на страницу 47news во «ВКонтакте», медицинские страницы, в том числе на «Минус коронавирус. Ленобласть». Якимова ещё любопытнее — является муниципальным депутатом в совете депутатов Романовского поселения. Добреева, кстати, тоже имеет отношение к выборам, она член избирательной комиссии избирательного участка № 170, что в посёлке Углово.



А 37-летний Павел Логвин — основатель ООО «Первое детективное агентство». Компания ликвидирована в 2020-м. Тем не менее Логвин успел отметиться в 2017 году на страницах «ДП». Там рассказывается, как бывший полицейский Логвинов ушёл в бизнес в 2013 году.



Самое неприятное для наших дней — при обыске в тайниках было обнаружено около 600 ампул «Спутника V», предназначенных для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка; наклейки были срезаны и вклеены в медицинские документы прошедших лукавую вакцинацию.

Как рассказали в СК, все задержанные стали давать показания и активно сотрудничать со следствием. Они отпущены под подписку о невыезде. Процессуально задержана лишь руководитель контакт-центра Татьяна Этманова.



Полностью материал Виктора Смирнова о первом для региона коронавирусном деле врачей читайте на 47news.

