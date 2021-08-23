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Дореволюционный дом в центре Петербурга посыпался на тротуар. Под обстрел попал пешеходный переход

Кусок облицовки рухнул со здания на проспекте Бакунина в Петербурге

Страшный сон петербуржца в очередной раз едва не сбылся в центре города, где фрагменты фасада здания, построенного в девятнадцатом веке, посыпались на тротуар. Прохожим повезло.

О случившемся 23 августа сообщили в паблике «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания». Камнепад на проспекте Бакунина, 17, произошёл около десяти часов вечера. Штукатурка рухнула на тротуар перед аркой, на фото видно, что травмоопасные куски также оказались на «зебре». Пострадавших, отмечают в группе, на этот раз нет.

По данным Фонда капремонта, трёхэтажное здание на проспекте Бакунина, 17, ввели в эксплуатацию в 1883 году. Немногим более, чем через сто лет, провели реконструкцию. Ремонт фасада заявлен в региональной программе на 2036 — 2038 годы.

В администрации Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших в результате случившегося нет, но штукатурка посыпалась не с 17-го, а с 19-го дома. Он ещё старше: согласно открытым источникам, построен в 1860 году.

«Произошло падение слабодержащегося штукатурного слоя с фасада дома №19 по пр. Бакунина. На место выехали службы ГУДП «Центр» и Жилкомсервис №3», — добавили в администрации.

Падение штукатурки с фасада зданий — нередкое явление в Петербурге. В июле куски отделки исторического здания полетели на Садовую улицу, в июне на людей на Невском проспекте упал карниз. За несколько дней до этого облицовкой по голове досталось женщине в переулке Пирогова.

В конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всём погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

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