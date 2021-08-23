Нетолерантная история произошла в московском метро. Пассажир сел на мальчика-аутиста, после чего напал на его отца. Об этом 23 августа сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на мать пострадавшего Анну.

Инцидент произошел вечером 22 августа. Женщина ехала в метро с мужем, двумя сыновьями и бабушкой. Один из детей. по имени Ваня, страдающий аутизмом, сел напротив остальных членов семьи и стал снимать поездку на телефон.

«В вагон зашла семья — женщина и парень с девушкой. Женщина сказала Ване грубо: «Мальчик, подвинься, нам тут три места надо». Ваня стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел. Мой муж сделал замечание молодому человеку, в ответ получил хамство от него и оскорбления от женщины. Я попыталась ей объяснить, что ребенок с особенностями, на что она заявила, мол, правильно тебя Бог наказал», — рассказывает Анна.



По ее словам, юноша на протяжении всей поездки провоцировал ее супруга на драку, также семью оскорбляла дочь пассажирки. Драка началась, когда дети с бабушкой вышли на станции.

«Внезапно тот парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше», — говорит Анна.

На следующей остановке супруги вышли из вагона и рассказали обо всем правоохранителям, а те вывели агрессоров и отвели в пункт полиции. По словам женщины, они с мужем получили ушибы мягких тканей, ссадины, синяки.

Анна рассказала, что это не первый подобный инцидент из-за особенностей ее ребенка. «В жизни случались разные ситуации, были, например, соседи, которые через воздушную вентиляцию пытались нас травить дихлофосом, потому что им мешали крики Вани», — говорит женщина.

Полиция начала проверку. Правоохранителями «будет дана правовая оценка действия сторон и принято процессуальное решение».