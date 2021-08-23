Плановый ремонт на несколько дней перекроет въезд на Западный скоростной диаметр на севере Петербурга. Водителей просят обращать внимание на знаки и выбирать другой маршрут.
Как сообщает 23 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы», с 21:00 25 августа до 12:00 29 августа в связи с плановыми ремонтными работами будет закрыт въезд с трассы Е-18 «Скандинавия» на ЗСД. Ближайший въезд на магистраль возможен через Зеленогорское шоссе.
«Во время проведения работ просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута. Объездом Западного скоростного диаметра служит улично-дорожная сеть Санкт-Петербурга», — добавляют в компании.