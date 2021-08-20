«ОСАГО» для опасных собак не сработает. Кинологи о том, как нужно решать проблему агрессивных животных

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Петербургские депутаты предложили контрмеры для агрессивных собак — обязать их владельцев страховать свою ответственность. Кинологи в один голос говорят: это не решит проблему. А начинать нужно с регистрации животных и введения солидных штрафов для безответственных хозяев.

В недрах петербургского парламента за месяц до выборов одобрили идею ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных пород собак. Заксобрание 18 августа приняло проект законодательной инициативы за основу, после второго чтения она уйдет на рассмотрение в Госдуму.



Суть идеи не нова и базируется на наболевшей проблеме, когда собаки нападают на людей и других животных — калечат, убивают, причиняют другой ущерб. Только в Петербурге, например, в апреле бойцовая собака загрызла йорка в магазине, а в июле «Фонтанка» писала о двух стаффах, которые держат в страхе весь двор в Калининском районе.

Законопроект диктует, что хозяева собак опасных пород имеют право выгуливать питомцев только при наличии страховки, в противном случае придется ограничиться квартирой или другой частной огороженной территорией.

Для инициативы полагается переходный период — вступление в силу авторы, единороссы Денис Четырбок и Юрий Бочков, предлагают отсрочить до 2024 года. В федеральном законе, куда предлагается внести коррективы, про наказание написано только, что за нарушение этого ФЗ «владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Соответственно, без корректировки КоАП или Уголовного кодекса закон работать не будет — без четкого наказания ограничение просто теряет смысл. Кроме того, в законопроекте никак не прописан механизм контроля за исполнением — какие государственные структуры, как и за счет каких ресурсов должны отлавливать нарушителей.



Более того, в нынешнем виде законопроект распространяется исключительно на животных, перечисленных в постановлении правительства РФ «Об утверждении перечня потенциально опасных собак». Сейчас там 13 позиций. К таким относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гульдог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы перечисленных пород.

Собаководы, с которыми поговорила редакция, почти единогласно считают, что идея потенциально вроде и хорошая, но на практике работать не будет. Кинологи же отнеслись с еще большим скептицизмом.

В первую очередь, вопросы вызывает сам перечень опасных пород, на который предлагается распространить действие законопроекта. «Они очень малочисленны, у нас их практически нет. Наберется в общей сложности, может, всего 1000 голов. Такое «ОСАГО» на 1000 собак. Ни о чем разговор. Самое главное, породы, о которых идет речь, они по большому счету, мало представлены даже в крупных городах. Я ни разу не видел ни одного инфоповода, связанного с этими породами», - рассказал руководитель «Кинологического центра Сокольники», президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц.



Даже в случае, если перечень скорректируют и дополнят, проблему это не решит, полагают эксперты, хотя бы потому что собаки бывают не только породистые. «На самом деле, неважно, какая собака - ее надо воспитывать. Маленький тойчик — это кажется, что он безопасный, это тоже животное и может прогрызть горло, он легко прыгает», - обращает внимание кинолог Ирина Колосова.

Московский кинолог Ирина Федорова поясняет, что даже те собаки, которые остались в списке — это, по сути, и не породы. «Порода должна быть зарегистрирована официально, должно вестись разведение с выдачей документов, что собака является определенной породы. Если человек купил собаку, визуально похожую на немецкую овчарку, доказать, что это немецкая овчарка, невозможно. Доказать, что мы видим перед собой именно волкособа, невозможно», - поясняет она.

«Система штрафов у нас все-таки существует, но она не работает, и начинать любые законодательные мероприятия в области кинологии и вообще всех домашних животных необходимо с регистрации данного животного», - говорит эксперт, поясняя: если нет четкой идентификации владельца собаки, и животное отпускается на неконтролируемый выгул или кого-то покусало, доказать принадлежность собаки нереально.



Собеседники дружно отмечают, что наиболее простой путь создания такого реестра, по которому можно было бы идентифицировать владельца животного — это обязательное чипирование домашних животных.

«На уровне Госдумы была инициатива — ввести обязательное чипирование: если собака потерялась, это удобно. Сама по себе идентификация нужна... Другое дело, у нас очень слабая система контроля. Мне очень жаль сотрудников правоохранительных органов, на которых навешивают эти обязанности — у них хватает работы с преступниками. На западе этим (контролем за соблюдением правил выгула собак — прим. ред.) занимаются специальные службы», - рассказывает Карапетьянц.

Такую инициативу, к слову, в апреле вносило в Госдуму Челябинское Заксобрание. «Фонтанке» об этой инициативе рассказывал в интервью ее автор, депутат Вячеслав Евстигнеев. На данный момент законопроект не прошел даже первое чтение.

Его коллега, ветеринар, кинолог, глава Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский обратил внимание на неготовность рынка страховых услуг работать в этой области. А страхование самих собак, например, участников выставок, как правило, оборачивалось тем, что компания уходила с рынка до наступления страхового случая. «Мы пробовали работать со многими страховыми компаниями и не раз. И всегда одинаково заканчивается. Нет ни одной компании в России, которая показала бы себя хорошо на этом рынке в течение долгого времени», - констатировал он.



И все опрошенные эксперты сошлись во мнении: первой мерой должно стать введение серьезных штрафов для владельцев.

«Неадекватных владельцев нужно просто штрафовать, их нужно серьезно наказывать. У них нужно изымать животных. Оштрафовать на миллион рублей. Или на 500 тысяч. И он в следующий раз подумает: отпускать ли собаку с поводка», - считает Карапетьянц.

Он напомнил ситуацию, когда штраф в 500 рублей очень быстро привел в порядок ситуацию с ремнями безопасности у водителей.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

