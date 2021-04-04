Игорь Евдокимов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Как связана идея обязательной чипизации всех кошек и собак с культурой их хозяев, политической борьбой, «Единой Россией», Патрушевым и светлым будущим, «Фонтанке» рассказал соавтор нашумевшей инициативы, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Челябинской области Вячеслав Евстигнеев.



Фото: из личного архива Вячеслава Евстигнеева Поделиться Поделиться









— Вячеслав Юрьевич, почему котами и собаками всей России озаботилась именно Челябинская область?



— Изначально один из проектантов ФЗ — глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов (депутат «Единой России» от Челябинской области — прим.ред.). Год предвыборный, эта тема в области активно освещалась и обсуждалась, идет полемика по этому вопросу в прессе. Хотя главное не это. А то, что и в других регионах есть общественный запрос по этому поводу. Мы стали отрабатывать заявки, которые пошли от общественников, связанных с животными. Челябинская область просто лучше эту ситуацию проработала.



— Но Бурматов уже сказал, что ваши поправки навряд ли пройдут Госдуму…



— Это уже политика. Инициатором поправок в ФЗ может выступать региональный парламент. Он и выступил. Это не желание одного человека. Мы основываемся на обращении граждан. И эти поправки — лишь малая часть того, что мы хотели вносить. Это то, что выверено, что может пройти. А слов Бурматова я не слышал.



— А ваш земляк ссылается на Патрушева. В настоящее время Минсельхозом РФ (министр Дмитрий Патрушев, сын экс-главы ФСБ, Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева — прим.ред.) разрабатывается аналогичный законопроект, сказал Бурматов. И разработка подчинённых Патрушева-младшего имеет больше шансов на принятие, поскольку предложение челябинских парламентариев может получить отрицательный отзыв Правительства. Какая-то очень большая политика вокруг собак и кошек!



— (Смеётся) Я бы убрал политические процессы в сторону. Даст бог, нам всем хватит здоровья дождаться и увидеть, чем выборы закончатся. И мы увидим, где будут те политики, которые сегодня громко комментируют инициативу челябинских депутатов. Сегодня реально есть сложная ситуация с животными. Часть людей категорически против того, чтобы вокруг нас находились бездомные животные. И часть, которая встаёт на их защиту, которая за цивилизованные правила. Про это сейчас разговор.



— А вы в Госдуму не пойдёте в этом году?



— Сто процентов нет, категорически! У меня нет желания идти в Госдуму. И на самом деле, я вообще не политик. Я вообще не знаю, кто у нас идёт в Госдуму в Челябинске и по какому округу. Не интересно это.



— И всё же вы пытаетесь формулировать именно федеральный закон. Первым пунктом вы даёте федералам право «устанавливать правила содержания домашних животных». Зачем? Почему Мишустин должен думать, что не так с ковриком для собаки, или определять, сможет ли впредь мой кот спать на кровати?



— Какой закон бы мы ни написали, читать его будут не собаки и кошки, а их владельцы. В первую очередь, мы пытаемся создать чёткие правила содержания животных. Чтобы люди понимали: если они берут животное, они несут за него ответственность. Мы все люди разные. У нас у всех разные представления о чистоте, порядке, правилах. У кого-то дома чище, у кого-то грязнее. Но общие правила, тем более, когда речь идет про общественное пространство, нужны. И когда будут эти правила на федеральном уровне, то уже на уровне регионов можно будет определяться с местной конкретикой. У нас огромная страна. Запросы по этой теме очень разные.



— Дальше вы даёте субъектам федерации право устанавливать «порядок регистрации домашних животных». Что такое регистрация сегодня — чипирование?



— Сегодня разговор идёт про чипирование, да.



— То есть идеальный финал принятия ваших поправок — чип внутри каждой кошки и каждой собаки России?



— В идеале. Если появится что-то более удобное, модернизированное, гуманное, то будет что-то другое. Но пока чипирование.



— Чипирование питомца — 1500–2000 рублей в современных ценах. Делают это сейчас частные ветеринарные клиники. В реализации вашего закона ветеринарные клиники — союзники или конкуренты, и будет ли создан отдельный орган по регистрации животных?



— Это пока всё в стадии формирования. Например, в Челябинской области мы решили создавать региональные приюты для собак. Их пока четыре. Они работают кустовым методом. Поделили область на 4 части. В одном центре сможет быть 500 животных. 21 день карантинный срок, когда собаку обследуют, чипируют, вакцинируют. Животное выздоравливает, после чего оно готово вернуться туда, где её поймали.



— Вы же в законопроекте вводите запрет на возврат стерилизованных уличных животных в их среду обитания? Куда же их на самом деле девать?

— Очень серьёзный вопрос. Мы долго думали, вставлять ли эту поправку. Она у нас с многоточием. Пока решили это добавить, исключив детские игровые площадки, территории школ, больниц, и так далее. Но даже если я выпущу потом чипированную кошку или собаку в соседнем дворе, ей ничего не будет стоить зайти на территорию соседней школы. Здесь ещё предстоит проработка. Но это не значит, что это та часть закона, которой можно пожертвовать при принятии. Эту тему одним правилом не закончить. Мы всё время будем это править и дополнять. Вопрос не в животных. А в людях, которые это с животными делают. Культуру надо привить. Культура не имеет ограничительного характера. Выведем для себя самих такие правила, и законы эти будут работать, потому что они про совесть. Если я животное завёл, я вывел погулять в туалет, то я прекрасно понимаю, что убирать это надо мне и сразу. Я не имею права выгнать собаку или кошку на улицу. Не могу выгуливать её без намордника, вне зависимости от её навыков и образования. Люди вокруг могут напрягаться. Шлифовать и шлифовать…



— Почему вы говорите только о кошках и собаках? На селе козы не забредают в чужой огород? Их не надо чипировать?

— Говорю про нашу территорию. У нас по соседству с нашей Челябинской областью — Башкирия. Там очень серьёзное коневодство. Кони подразумевают свободный выгул. У них нет понятия дома. Пасутся круглый год. Много случаев, когда по трассе сбивают лошадей. Поэтому и по таким животным у нас в регионе уже правила есть. К счастью крупного рогатого скота, как и лошадей, нет бездомных. Они обязательно чьи-то. Даже если гуляют без пастуха.

— Чип для лошади — пастух. Я понял.

— Крупный рогатый скот у нас по классике проходит биркование.

— Все же не очень понятно, что даёт регистрация в виде чипирования для кошек и собак.

— Так как кошки и собаки не умеют разговаривать, нам будет, по крайней мере, понятно, кому принадлежит или принадлежало животное. Этому человеку можно будет задать вопрос, почему завёл, почему выкинул? Может быть, будет объективная ситуация. Может быть, нужно помочь? Это всяко лучше, чем то, что мы имеем сегодня, когда у нас собак вынуждены отлавливать.



— Кто будет платить за чипирование бездомных животных?



— Государство.



— То есть, если мы копируем челябинский опыт на всю страну, то речь идет про создание неких госцентров для бездомных животных, которые будут обеспечивать выполнение этих законов?



— Да. Существуют частные приюты. Они все разные. А госприюты будут сделаны по стандартам, которые будут определены правилами. Те частные приюты, которые смогут к этим стандартам подойти, тоже смогут участвовать в защите своих грантов под эту работу.





— Вы подсчитывали, сколько государственных денег понадобится, чтобы «зарегистрировать» хотя бы бездомных животных?

— Нет. Цифры очень условные пока. Где-то через 2–3 года мы будем понимать более-менее точно, сколько у нас бездомных животных. У нас люди реально требуют их отлавливать и утилизировать. И так было в своё время. Но мы про гуманный подход. Животные в условиях улицы не живут так долго, как в доме. 3–4 года, говорят специалисты. Поэтому именно через это время мы сможем понять скорость убыли, проанализировать причины появления новых бездомных животных: владельцы у них такие, или есть иные причины. И дальше станет понятно, что можно сделать цивилизованно.

— А я смогу чипировать своего домашнего кота бесплатно, ведь меня к тому тоже обяжет закон?



— Когда вы приняли решение завести животное, вы должны понимать свои права и обязанности по нему. Вы должны будете поставить его на учёт через чипирование за свой счет. Ведь в этом случае у людей возникает вопрос, а нужен ли мне питомец, на которого я должен тратиться на чипирование, стерилизацию и так далее. И в будущем, заводя кошку, или собаку, человек будет сразу понимать свои обязанности.



— Если не будет ответственности за отсутствие регистрации, не будет никакой регистрации. Какой может быть ответственность за нечипированного питомца?



— Хороший вопрос! Не знаю.



— Подсказываю. Депутаты в Госдуме любят стимулировать граждан рублём за отказ выполнять общие нормы.



— У нас уже есть запрет гулять без поводка. Значит, надо делать пространства, где гулять без поводка можно. У нас и с этим пока не всё понятно. У нас, как показала практика, все микрорайоны, где такие площадки предусмотрены — это очень маленькие территории, недостаточные. Получились просто туалеты. Не побегать. Если брать аналогию других стран, то там гуляют свободно. Но соблюдаются правила, начиная с поводка и намордника. И там убирают за своими животными. Если нужно придумывать наказание, то перед наказанием надо создавать условия. Пока замкнутый круг получается.



— Тем не менее. Если обязательная регистрация кошек и собак будет за счёт владельцев, то кто по доброй воле пойдёт тратить несколько тысяч рублей?



— Мне всё-таки кажется, что мы способны развиваться. Само обсуждение темы — это просвещение населения. Это может показаться странным, но, на самом деле, часто нужно объяснять, казалось бы, очевидные вещи. И вопросы трат на это всё — вопросы субъектов федерации, регионов. У нас очень разная страна. Каждый субъект решит сам, как до населения донести логику этого закона в местных условиях.



— Пока прекрасное будущее не наступило, обязательная регистрация рискует выкинуть на улицу ещё больше зверей, за которых платить хозяева не захотят…



— Тогда животное становится обязанностью государства.



— И потом приходит хозяин и говорит: «Кот мой, спасибо за бесплатный чип. Забираю»…



— А как он докажет, что это его кот? У нас доходит до того, что собака нагадила в парке, подходит полицейский и говорит об этом. «А это не моя собака, забирайте её себе», — отвечают.



— И теперь полицейскому повесят на пояс ещё и сканер для чипов домашних животных? А он пойдёт по квартирам в каком порядке?



— (Смеётся) Так не будет. Думаю. Но какая-то схема нужна. Хозяин чипированной собаки в случае чего должен будет предъявить на неё документы.



— Вы представляете, как об этом уже смеются люди? Кто будет проверять легавых — «легавые»?



— В любом законе можно найти курьёз. У меня не так давно брали интервью про закон о природных ресурсах. Ягоды, грибы. У нас у единственных в России этот закон прописан. И там есть о том, что, например, лисички можно собирать от полутора сантиметров шляпка. Сок берёзовый можно собирать, просверлив отверстие диаметром таким-то, под углом таким-то на высоте 130 сантиметров…



— Как у вас в Челябинске хорошо!



— У нас такое у единственных! И из нового законопроекта можно написать фельетон. Можно в гугле посмотреть, как собирать березовый сок, а можно закон посмотреть. Но как это проверять? Кто должен проверять те же правила сбора грибов и ягод?



— Как кто? Дмитрий Патрушев. Он уже пытался провести федеральный законопроект о том, что именно Минсельхоз будет курировать грибы и ягоды дикорастущие и не только.



— Мы исходим из запросов граждан. Могут они собирать грибы и ягоды?

— Могут! Я надеюсь. В целом, как вы считаете, накануне думских выборов перспектива обязательной регистрации котов и собак — это хорошо для «Единой России»?



— А я не рассматриваю это как инициативу «Единой России». У меня в комитете единоросов столько же, сколько депутатов от ЛДПР, Справедливой России и КПРФ. Не нужна тут политика. Удар ли это по партии? Не готов оценивать. Есть запрос общества. Есть живая тема.



— Последний вопрос. На будущее. Вы как к чипизации людей относитесь? Уже есть разработчики чипов, которые сами на себе это дело тестируют. Те же проблемы можно решать. Люди тоже теряются. А у некоторых ещё и память

.

— Вот прямо под кожу чип загонять? Я отрицательно к этому отношусь. Но мы с вами уже и так прочипированы. Хотя бы потому, что являемся обладателями гаджетов, которые нам необходимы, как третья рука. И если вы купите телефон не на свой паспорт, вы уже нарушите закон.



— О людях пока повременим. А за такой хороший закон о кошках и собаках вам спасибо! Он делает их ближе к хозяевам!



— Спасибо! Не буду спорить. Кстати, я своих домашних ещё не чипировал. Примут закон, сделаю.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

