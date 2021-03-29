Россиян хотят заставить регистрировать всех своих собак и кошек

В дополнение к закону «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) предлагается ввести норму, которая бы предполагала обязательную регистрацию всех собак и кошек. Сам процесс регистрации хотят отдать в руки ответственных за это органов в субъектах РФ.

Более того, отмечают инициаторы, нужно дать федеральным органам власти право определять правила содержания домашних кошек и собак, чтобы заполнить лакуну, возникшую после того, как 30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР от 1981 года.

При этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что инициатива правильная, но юридически не совсем корректная, потому что поправки должны быть внесены в законодательство о ветеринарии. По его словам, соответствующий законопроект готовится к осени.

«Они [представители Минсельхоза] мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», — сказал Бурматов «Интерфаксу». При этом было учтено, что регистрация будет для всех животных и при этом на безвозмездной основе. Предполагается, что эту функцию возьмёт на себя Россельхознадзор.