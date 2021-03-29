FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
32
Печать

Россиян хотят заставить регистрировать всех своих собак и кошек

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, пишет 29 марта «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В дополнение к закону «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) предлагается ввести норму, которая бы предполагала обязательную регистрацию всех собак и кошек. Сам процесс регистрации хотят отдать в руки ответственных за это органов в субъектах РФ.

Авторы законопроекта уверены, что это облегчит возврат потерявшихся животных хозяевам и уменьшит число четвероногих, которых бросили умышленно.

Более того, отмечают инициаторы, нужно дать федеральным органам власти право определять правила содержания домашних кошек и собак, чтобы заполнить лакуну, возникшую после того, как 30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР от 1981 года.

При этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что инициатива правильная, но юридически не совсем корректная, потому что поправки должны быть внесены в законодательство о ветеринарии. По его словам, соответствующий законопроект готовится к осени.

«Они [представители Минсельхоза] мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», — сказал Бурматов «Интерфаксу». При этом было учтено, что регистрация будет для всех животных и при этом на безвозмездной основе. Предполагается, что эту функцию возьмёт на себя Россельхознадзор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

Редиска Здесь
Давно уже пора навести порядок в этой сфере.
Еще неплохо бы обязать их покрывать расходы по очистке придомовых территорий от какашек. Тогда можно будет нанять кого-то, чтобы ходил за ними и убирал какашки.
AEG
На ум приходит ставшая уже крылатой фраза Лаврова.
Ну пусть расскажут, как они собираются регистрировать собак и кошек в деревнях и селах, которые живут у хозяев на воле . Или эта "привилегия" будет касаться только городских?
lenten
Всё это можно сделать бесплатным за счёт штрафов за выгуливание собак без намордников и выброс питомцев на улицу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний