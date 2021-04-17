Вечером 16 апреля 65-летний пенсионер с йоркширским терьером по кличке Гоша зашёл в алкомаркет на Заречной улице. К кассе стояла очередь, горожанин занял своё место. В этот момент в магазине появилась ещё одна покупательница — дама с бойцовской собакой без намордника. Пёс с лёту определил, кто ему противник, и совершил атаку.
«Собака напала на йорика без провокаций, бесшумно и молниеносно, мертвой хваткой вцепилась в шею маленькой собачке и рвущими движениями несколько минут убивала, пока йорик трепыхался», — рассказал очевидец Станистав.
Когда Гоша уже был мёртв, женщина с бойцовской собакой поспешила покинуть магазин.
Падчерица пенсионера Юлия рассказала «Фонтанке», что семья обратилась в полицию. Гоша прожил с её родными четыре года. «Мне сама ситуация не нравится. Собака такой породы без намордника, а если бы там стоял ребёнок? У нас же у всех дети», — отметила она.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту обращения проводится проверка.