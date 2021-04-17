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«Напала без провокаций и молниеносно». В Петербурге бойцовская собака разделалась с маленьким Гошей на глазах посетителей магазина

Бойцовская собака загрызла йоркширского терьера в магазине Петербурга

Кровожадное убийство произошло в Выборгском районе Петербурга. Бойцовская собака расправилась с неравным по силе соперником.

Вечером 16 апреля 65-летний пенсионер с йоркширским терьером по кличке Гоша зашёл в алкомаркет на Заречной улице. К кассе стояла очередь, горожанин занял своё место. В этот момент в магазине появилась ещё одна покупательница — дама с бойцовской собакой без намордника. Пёс с лёту определил, кто ему противник, и совершил атаку.

«Собака напала на йорика без провокаций, бесшумно и молниеносно, мертвой хваткой вцепилась в шею маленькой собачке и рвущими движениями несколько минут убивала, пока йорик трепыхался», — рассказал очевидец Станистав.

Фото: Читатель «Фонтанки» Станислав
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Когда Гоша уже был мёртв, женщина с бойцовской собакой поспешила покинуть магазин.

Падчерица пенсионера Юлия рассказала «Фонтанке», что семья обратилась в полицию. Гоша прожил с её родными четыре года. «Мне сама ситуация не нравится. Собака такой породы без намордника, а если бы там стоял ребёнок? У нас же у всех дети», — отметила она.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту обращения проводится проверка.

Фото: Читатель «Фонтанки» Станислав
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (47)

265861837
А вот мне не жалко! Потому что нафиг ходить в магазин с собаками это во первых! Саму бесят эти недособаки под мышкой трясущие шерсть на продукты! А во вторых у самой питбуль и нет ни одной мелкой шавки которая не залупалась бы на моего пса! Благо он воспитан и не обращает на них внимания!
VF812
на оружие нужно разрешение, а на собаку-убийцу нет
мухомор
С прошлого года на пробежку беру с собой газовый баллончик.
Баллончик увы стал необходимостью. Применял всего два раза. Так как до последнего стараюсь избежать этого. Хотя реально чуть ли не каждая пробежка сталкивает с псиной без намордника на свободном выгуле или поводке, которая пытается набросится. Один из двух раз применения это был алабай. Тут вообще не было ни секунды сомнений.
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