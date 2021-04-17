Вечером 16 апреля 65-летний пенсионер с йоркширским терьером по кличке Гоша зашёл в алкомаркет на Заречной улице. К кассе стояла очередь, горожанин занял своё место. В этот момент в магазине появилась ещё одна покупательница — дама с бойцовской собакой без намордника. Пёс с лёту определил, кто ему противник, и совершил атаку.



«Собака напала на йорика без провокаций, бесшумно и молниеносно, мертвой хваткой вцепилась в шею маленькой собачке и рвущими движениями несколько минут убивала, пока йорик трепыхался», — рассказал очевидец Станистав.