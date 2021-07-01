Фото: автор Екатерина Поделиться Поделиться







Прогулка с собакой во дворе на улице Комсомола ранним утром 29 июня закончилась для петербуржца Сергея и его пожилой собачки травмами и швами. Песика атаковали два американских стаффордшира. Теперь весь двор думает, как быть дальше. Это далеко не первое нападение стаффов, которые держат в страхе даже 52-килограммового кане-корсо и питбуля. Владелец не признает намордников и коротких поводков. Писать заявления в полицию и жаловаться в прокуратуру соседи уже пробовали.

Чтобы спасти питомца, пятидесятилетнему мужчине пришлось буквально закрыть его своим телом. Дело было в шесть утра, но соседи засняли происходящее на видео.



автор Екатерина

«У Сергея немолодая собачка, сантиметров 30 в холке. Кажется, ее взяли из приюта, — рассказала «Фонтанке» соседка Екатерина, которая увидела нападение из окна. — Когда стаффы набросились, Сергей подхватил ее на руки, но бойцовские псы повалили его на землю».

Очевидцы уверяют, что у собаки был содран скальп и чулком спущена кожа с передней лапы, а у мужчины покусаны руки и ноги.



Фото: автор Екатерина Поделиться Поделиться







По словам соседки, стаффов держит в своей квартире житель дома 13 по улице Комсомола по имени Михаил. На странице собаковладельца в социальной сети «ВКонтакте» выложены фотографии его любимцев на даче, на фоне корзин с собранными грибами и за рулем автомобиля. В марте 2020 года хозяин выставил на продажу двух щенков и выложил их фото на стену. В том же альбоме пользователя в «ВК» фото иконы с целой толпой святых в золоченых нимбах соседствует с пикантными скриншотами.



Фото: фрагмент скриншота / vk.com Фото: фрагмент скриншота / vk.com Фото: фрагмент скриншота / vk.com Фото: фрагмент скриншота / vk.com Фото: фрагмент скриншота / vk.com Поделиться Поделиться







На телефонные звонки «Фонтанки» и сообщения на автоответчик Михаил не ответил. Но в то утро псов выгуливал не он, а его друг. Как правило, Михаил сам сопровождает своих животных. Но с кем бы ни гуляли его собаки, они всегда выходят на улицу без намордников и чаще всего даже без поводков и ошейников, говорят соседи. На людей псы не кидаются, но, если идешь с собакой, нападают. Это происходит регулярно.



Как рассказал «Фонтанке» живущий практически дверь в дверь с Михаилом и его питомцами Андрей, в парадной уже все собаки отведали клыков этих стаффордширов. Сам Андрей держит пожилую таксу и 52-килограммового воспитанного кане-корсо. Их тоже уже рвали не раз. Доставалось и кане-корсо, и брутальному питбулю с другого этажа, о дворняжках и сеттерах даже говорить не приходится. Таксик возвращался с хозяином с прогулки, когда стафф налетел на него и прокусил челюсть.

«Получил он на ровном месте. Шел гулять с хозяином. Вышел из подъезда, сел на попу и заплакал, — говорит Андрей. — Стаффы вырвались из квартиры, там дверь забыли запереть, и они ее просто высадили. Моего кане-корсо они тоже рвали за шею, были рваные раны и внутренние гематомы. У него там брыли и складки, до горла они не достали. За последний год трижды мы с ними сталкивались. Они нападают всегда. Идут снизу к горлу, заодно хватают лапы. Я Михаила предупреждаю, когда гуляю, чтобы с ним поменьше сталкиваться. Но даже это не всегда помогает. Стаффы выскакивают на площадку, когда у Михаила гости и дверь не закрывается. Иногда он уходит гулять со старшей собакой и тоже не запирает дверь, и они вырываются».



Американских стаффордширских терьеров у Михаила трое. Соседи утверждают, что в прежние годы мужчина держал собак, которых специально натаскивал на бои. Одна из актуальных собак, по рассказам соседей, уже старая, плохо ходит, изредка он выносит ее на улицу на руках. Молодые псы — погодки, живут в доме 13 уже 7–8 лет. Намордники за все это время на них видели лишь однажды — сразу после коллективной жалобы соседей в 2020 году.

«Именно поэтому я своего кане-корсо на улицу никогда не выведу в наморднике, — признается Андрей. — Сам он никогда ни на кого не нападет. Но, если он будет в наморднике, он даже защитить себя не сможет. Оторвать стаффа, который вцепился в собаку, очень сложно. Уши обрублены, хвосты обрублены, шерсти нет, даже ошейников нет — ухватиться не за что. Остаются задние ноги, но, если за них взяться, собака разворачивается». После последней встречи со стаффами кане-корсо до сих пор залечивает раны. У предыдущей собаки, которую держал Андрей, после встречи с соседскими стаффами было три уха: одно нормальное, второе — разорванное надвое. По словам Андрея, есть только один способ разжать челюсть атакующего стаффордшира — зажать ему нос, а учитывая обстоятельства, скорее, ударить в нос кулаком. Аналогичный совет дают начинающим аквалангистам на случай нападения акулы. Задыхаясь, стафф откроет пасть, и жертву можно будет отнять. А дальше — как повезет.

Соседи утверждают, что уже писали на Михаила заявления в полицию, но каждый раз впустую. 4 июля 2020 года в сквере неподалеку от злосчастного двора его стаффордширы покусали девочку. 17-летняя Диана с подругой выгуливали белого пушистого шпица Фрэнка. Вероятно, мохнатый воротник на груди Фрэнка и спас. Песик почуял неладное, едва подошел к скверу, навострил уши. «В сквере стафф подбежал к Фрэнку, вроде бы они начали играть, и вдруг стафф схватил мою собаку за шею, — вспоминает Диана. — Потом отпустил и бросился снова с раскрытой пастью прямо на мордочку Фрэнка. Я заслонила его правой рукой, и стафф вцепился в руку, повалил меня на землю и потащил. Хозяин стоял рядом, у него на привязи было еще два стаффордшира. Он с совершенно каменным лицом смотрел на происходящее, не пытался пса отозвать и не реагировал на мои крики. Потом один кинолог сказал нам, что стафф просто «игрался» с Фрэнком, если бы он хотел убить, убил бы».

Стафф отпустил Диану, только когда она ударила его по носу ладонью свободной руки. Перепуганный окровавленный Фрэнк бросился прочь из сквера, Диана — за ним. Хозяин стаффов спокойно забрал напавшего пса и сел в машину со всем своим зверинцем.



Родители Дианы вызвали скорую и полицию. Девушке сделали около десятка уколов и наложили повязку, у шпица были насквозь прокушены оба плеча, с них сползала кожа — его лечение, по словам матери Дианы, Виктории, стоило около 20 тысяч рублей.

Вечером того же дня из 21-го отдела пришла сотрудница полиции, опросила всю семью, посмотрела короткое видео, которое успела сделать подруга Дианы: она снимала в сториз для Instagram прогулку Фрэнка и первые секунды нападения попали в кадр. «Я написала заявление в полицию, — говорит Виктория. — Спустя какое-то время нам пришел ответ, из которого следовало, что доказательств случившегося недостаточно и найти владельца стаффордшира не представляется возможным. Тогда муж сам пошел по дворам, где предположительно живет этот человек, навел справки. И буквально через 10 дней мы узнали, что хозяина зовут Михаил и в какой квартире он живет. Я написала заявление в прокуратуру, сообщив все, что нам удалось выяснить, и приложив ответ из участка. Прокуратура ответила, что наше заявление направлено в 21-й отдел полиции на дорасследование. Больше никаких ответов мы не получали».



Обращалась в полицию и жительница дома на улице Комсомола по имени Земфира. «Я подавала коллективное заявление с подписями 15–20 соседей, — рассказала она «Фонтанке». — Мы просили водить собак по подъезду и через двор в намордниках и на коротком поводке у ноги. Я живу в этом дворе пять лет, и нападения этих стаффов происходят постоянно. Участковый, видимо, с владельцем поговорил, потому что после этого он какое-то время водил их в намордниках. Потом сказал, что намордники им «мешают». Иногда соседи видят, как собаки его самого по двору за поводок по земле тащат. Где этот Михаил ни появляется — все страдают. Весь двор стонет. Недавно они грызли во дворе кота, кот орал на весь двор. Выжил ли он, я не знаю».

Последний пострадавший от стаффов Михаила, Сергей, в чате жильцов дома признался, что заявление в полицию подавать не будет. Соседи видели, как Михаил о чем-то говорил с ним во дворе, когда стало ясно, что происшествие становится резонансным. Но о чем именно шел разговор, Сергей предпочел не рассказывать. Это первый случай, когда хозяин стаффов вступил в переговоры с пострадавшим от его питомцев. «Когда мы пытались говорить ему, что люди во дворе недовольны, он отвечал: «Ну и что? А кто тут вообще есть?» — говорит Земфира. После нападения на несовершеннолетнюю Диану и белого шпица Фрэнка в 2020 году, по словам соседей, Михаил уехал на время разбирательств к родственникам в Белоруссию, где пробыл с августа до ноября.

Юрист Николай Кузнецов советует соседям фиксировать все факты выгула без намордников и поводков на видео, а затем написать коллективную жалобу начальнику районного УМВД и председателю городского комитета по законности и правопорядку. После получения ответов — обращаться в суд за возмещением причиненного ущерба. Важно, чтобы в случае нападения на животных ветеринарный врач в карте приема указывал, что повреждения питомец получил после нападения другой собаки, а также в какой день, в какое время и при каких обстоятельствах это произошло.

«Выгул собак без намордника — нарушение закона Санкт-Петербурга, — говорит Николай Кузнецов. — Американский стаффордширский терьер — собака бойцовская и является источником повышенной опасности, хозяин обязан предпринимать все меры, чтобы такое животное не нанесло вреда третьим лицам. В моей практике есть дело, решение по которому вот-вот будет вынесено. Во Фрунзенском районе пес породы кане-корсо разорвал чихуахуа на глазах у хозяйки и ее детей. На следующий день утром маленькая собачка скончалась. Хозяйка и ее соседи подали заявление на имя начальника районного УМВД с 80 подписями, начали снимать на видео каждую прогулку кане-корсо без намордника. Владельца бойцовского пса привлекли к административной ответственности. После чего хозяйка чихуахуа обратилась в суд за возмещением ущерба, а хозяин кане-корсо сменил место жительства».

Соседи агрессивных стаффов намерены собраться вместе во дворе 3 июля и решить, как быть дальше.

«Он всегда потом извиняется, — рассказывает сосед Михаила Андрей. — Компенсировать лечение собак никогда не предлагает, а если поднять эту тему, представляется бедным, несчастным и безденежным — с трехкомнатной квартирой в центре города. В полицию я обращаться даже не пытался. Насколько я понимаю, полиция может только прийти и поговорить. Изъять собаку они не могут, нет такого закона. Он с ними хорошо обращается, не бьет. К людям у этих стаффов нет агрессии. Если идешь с собакой, все иначе». Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

