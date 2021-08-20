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США объявили о новых санкциях из-за Навального

США расширили санкции из-за дела Алексея Навального

Вашингтон поддержал Лондон и также пополнил санкционный список теми, кого считает причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В нём институт криминалистики ФСБ и его предполагаемые сотрудники.

Как сообщает американский Минфин 20 августа, режим санкций вводится в отношении института криминалистики ФСБ, курирующего его деятельность Владимира Богданова, директора Кирилла Васильева, сотрудников Алексея Александрова и Ивана Осипова. Также в списке Станислав Макшаков, которого называют токсикологом ФСБ, Владимир Паняев, якобы несколько раз следивший за Навальным, начальник Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом Алексей Седов, а также сотрудник института криминалистики Константин Кудрявцев.

Именно Кудрявцеву звонил Навальный и от имени помощника Николая Патрушева расспрашивал о своём отравлении. Собеседник рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы оппозиционера, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

Также под санкции попали Государственный институт экспериментальной военной медицины и Артур Жиров, которого Минфин называет бывшим директором 27-го научного центра и специалист по химическому оружию.

В США отметили, что ограничения связаны с годовщиной отравления Навального и подчеркнули, что приняли меры в координации с Великобританией.

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Комментарии (11)

Igor_VS
Я, так сделал ставку, что через пару лет верхние пенсионеры уйдут.Маразм рассосется.
Печенеги и половцы
Следы убрали, а трусы не вернули.
altnec
А ведь подлинные трусы, те самые, ещё могут всплыть и станут не только музейной редкостью.
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