США объявили о новых санкциях из-за Навального

Как сообщает американский Минфин 20 августа, режим санкций вводится в отношении института криминалистики ФСБ, курирующего его деятельность Владимира Богданова, директора Кирилла Васильева, сотрудников Алексея Александрова и Ивана Осипова. Также в списке Станислав Макшаков, которого называют токсикологом ФСБ, Владимир Паняев, якобы несколько раз следивший за Навальным, начальник Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом Алексей Седов, а также сотрудник института криминалистики Константин Кудрявцев.

Именно Кудрявцеву звонил Навальный и от имени помощника Николая Патрушева расспрашивал о своём отравлении. Собеседник рассказал, как он и его коллеги обрабатывали трусы оппозиционера, чтобы на них не осталось следов отравляющего вещества.

Также под санкции попали Государственный институт экспериментальной военной медицины и Артур Жиров, которого Минфин называет бывшим директором 27-го научного центра и специалист по химическому оружию.

В США отметили, что ограничения связаны с годовщиной отравления Навального и подчеркнули, что приняли меры в координации с Великобританией.